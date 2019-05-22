 Afganistan′da 600 bin çocuğun hayatı gelecek üç haftaya bağlı | YAŞAM | DW | 24.05.2019

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YAŞAM

Afganistan'da 600 bin çocuğun hayatı gelecek üç haftaya bağlı

UNICEF, Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş, kuraklık felaketleri ve sel baskınları nedeniyle beş yaşın altındaki yaklaşık 600 bin çocuğun açlıktan ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Afganistan'da çocuklar açlıkla mücadele ediyor (2018)

Afganistan'da çocuklar açlıkla mücadele ediyor (2018)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından hazırlanan raporda, Afganistan'da yetersiz beslenme nedeniyle özel bakıma gereksinim duyan çocuklariçin bu yıl yeterli bütçe oluşturulmadığına dikkat çekildi ve bağış çağrısında bulunuldu.

Durumları acil olan çocukların yüzde 60'ına yeterli gıda temin edilebilmesi için gelecek üç hafta içinde yaklaşık 6 milyon 300 bin euro gerektiği belirtilen raporda, kaynak temin edilememesi durumunda 600 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısı yapıldı.

Bir UNICEF yetkilisi ise Afganistan'ın dışında yine iç savaşların olduğu Yemen ve Güney Sudan'da da çocukların yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölüm riski altında yaşadıklarını belirtti.  

Yetersiz beslenen çocukların bağışıklık sistemi çöktüğü için düzenli beslenen akranlarının kolaylıkla atlatabileceği hastalıklara yenik düşebiliyor. Bu çocukların sağlıklı çocuklara göre ölüm riski 11 misli fazla. 

Afganistan'dason yıllarda çatışmalar, aşırı kuraklık ve sel baskınları nedeniyle birçok aile hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ülkede Taliban ve IŞİD'e yönelik mücadele nedeniyle günlük çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

dpa/DW/TY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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