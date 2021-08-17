Afganistan krizi

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Taliban'ın kontrolü sağlaması sonrası gözler yeniden Afganistan'a çevrildi. Kadınların ve azınlıkların haklarının güvence altına alınması çağrıları artarken Taliban hükümetinin tanınıp tanınmayacağı da tartışma konusu.
Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkede belirsizlik hakim. Afganlar ülkeyi terk etmeye çalışırken, Taliban ise "kapsayıcılık ve ılımlılık" vadediyor. Afganistan'da yaşananları ve olası senaryoları derledik.
Kayseri'deki Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Zakira Hekmat, Afganistan'da kadınların "Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir" diyerek intihar ettiğini söylüyor.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban düzenlediği ilk basın toplantısında "içte ve düşman istemiyoruz" açıklaması yaptı. Örgüt Sözcüsü, "Şeriata uygun olduğu sürece" kadınlara haklarına bağlı kalınacağını söyledi.
Taliban'ın Kabil'e girmesi sonucu Afganistan'da yaşanan kaosu ABD'nin bir başarısızlığı olarak değerlendiren DW Washington Büro Şefi Ines Pohl, yorumunda ABD'de bir panik havası olduğuna dikkat çekiyor.
DW Afgan Dilleri Servisi Yöneticisi Waslat Hasrat-Nazimi, Afganistan'ın Batı tarafından yıllarca "güvenli ülke" olarak derecelendirildiğini hatırlatarak şimdi yaşandığı söylenen şaşkınlığı "ikiyüzlülük" olarak niteliyor.
Alman basınında yer alan yorumlarda Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayrılıyor. Volksstimme gazetesine göre Afganistan'da olanlardan sadece ülkenin yolsuz elitleri ve geleneksel liderleri sorumlu.
ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki durumla ilgili kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt verdi. Biden Taliban'ın hızlı ilerleyişinden, ülkeyi terk eden Afgan siyasileri ve savaşmayan orduyu sorumlu tuttu.
Başkent Kabil'i de ele geçiren Taliban ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti. Yüzlerce Afgan sivil ise ülkeyi terk etmek için havaalanında bekliyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini belirterek Kabil havaalanındaki tahliyelerde diğer ülkelere de yardımcı olduklarını söyledi.
Taliban'ın beklenenden hızlı şekilde Kabil'e girmesi, Ankara'nın hesaplarını da karıştırdı. Ancak DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Türkiye, Kabil havaalanını korumak konusundaki isteğini sürdürüyor.