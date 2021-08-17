 Afganistan krizi | GÜNDEM | DW | 17.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Afganistan

Afganistan krizi

Taliban'ın kontrolü sağlaması sonrası gözler yeniden Afganistan'a çevrildi. Kadınların ve azınlıkların haklarının güvence altına alınması çağrıları artarken Taliban hükümetinin tanınıp tanınmayacağı da tartışma konusu.

Afghanistan Binnenvertriebene Afghanen Frauen Burkas

  

Önerdiğimiz linkler

Beş başlıkta Afganistan krizi: Bundan sonra ne olacak?

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkede belirsizlik hakim. Afganlar ülkeyi terk etmeye çalışırken, Taliban ise "kapsayıcılık ve ılımlılık" vadediyor. Afganistan'da yaşananları ve olası senaryoları derledik.  

"Kadınlar Taliban götürmesin diye çatılardan atlıyor"

Kayseri'deki Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Zakira Hekmat, Afganistan'da kadınların "Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir" diyerek intihar ettiğini söylüyor.  

Taliban Sözcüsü: İçte ve dışta düşman istemiyoruz

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban düzenlediği ilk basın toplantısında "içte ve düşman istemiyoruz" açıklaması yaptı. Örgüt Sözcüsü, "Şeriata uygun olduğu sürece" kadınlara haklarına bağlı kalınacağını söyledi.  

Afganistan başarısızlığı: ABD'de panik havası

Taliban'ın Kabil'e girmesi sonucu Afganistan'da yaşanan kaosu ABD'nin bir başarısızlığı olarak değerlendiren DW Washington Büro Şefi Ines Pohl, yorumunda ABD'de bir panik havası olduğuna dikkat çekiyor.  

Yorum: Batı ikiyüzlülüğe son versin

DW Afgan Dilleri Servisi Yöneticisi Waslat Hasrat-Nazimi, Afganistan'ın Batı tarafından yıllarca "güvenli ülke" olarak derecelendirildiğini hatırlatarak şimdi yaşandığı söylenen şaşkınlığı "ikiyüzlülük" olarak niteliyor.  

Alman basınında Afganistan: İnsanlık açısından trajedi, ahlaki olarak utanç

Alman basınında yer alan yorumlarda Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayrılıyor. Volksstimme gazetesine göre Afganistan'da olanlardan sadece ülkenin yolsuz elitleri ve geleneksel liderleri sorumlu.  

Biden: Kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki durumla ilgili kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt verdi. Biden Taliban'ın hızlı ilerleyişinden, ülkeyi terk eden Afgan siyasileri ve savaşmayan orduyu sorumlu tuttu.  

Taliban: Afganistan'da savaş sona erdi

Başkent Kabil'i de ele geçiren Taliban ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti. Yüzlerce Afgan sivil ise ülkeyi terk etmek için havaalanında bekliyor.  

Çavuşoğlu: Taliban'ın açıklamalarını olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini belirterek Kabil havaalanındaki tahliyelerde diğer ülkelere de yardımcı olduklarını söyledi.  

Kulis: Türkiye Kabil'deki havalimanına hâlâ talip

Taliban'ın beklenenden hızlı şekilde Kabil'e girmesi, Ankara'nın hesaplarını da karıştırdı. Ancak DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Türkiye, Kabil havaalanını korumak konusundaki isteğini sürdürüyor.  

Rusya: Taliban olumlu sinyaller veriyor

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verilen ilk mesajların "olumlu" olduğunu söyledi.  

Benzer içerik

European Union foreign policy chief Josep Borrell speaks during a media conference after a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Monday, March 22, 2021. The European Union imposed Monday sanctions on four Chinese officials accused of responsibility for abuses against Uyghur Muslims, provoking swift retaliation from Beijing. (Aris Oikonomou, Pool via AP)

AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız 17.08.2021

AB dış ilişkiler yetkilisi Borrell, "savaşı kazanan" Taliban ile "konuşmak zorunda kalacaklarını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yerel görevlilerin tahliyesi için Taliban ile görüşeceklerini açıkladı.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid speaks at at his first news conference in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 17, 2021. For years, Mujahid had been a shadowy figure issuing statements on behalf of the militants. On Tuesday he said the insurgents sought no revenge and that “everyone is forgiven.” (AP Photo/Rahmat Gul)

Taliban Sözcüsü: İçte ve dışta düşman istemiyoruz 17.08.2021

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban düzenlediği ilk basın toplantısında "içte ve düşman istemiyoruz" açıklaması yaptı. Örgüt Sözcüsü, "Şeriata uygun olduğu sürece" kadınlara haklarına bağlı kalınacağını söyledi.

German Chancellor Angela Merkel gives a press statement on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin on August 16, 2021. - Western nations rushed to evacuate their citizens and local staff from Kabul on August 16, after the Taliban's lightning fast takeover of Afghanistan. The Islamists returned to power after the government collapsed on Sunday, as Afghan president Ashraf Ghani conceded the Taliban had won and fled the country. (Photo by Odd ANDERSEN / POOL / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/POOL/AFP via Getty Images)

Merkel'den Afganistan açıklaması: "Acı, dramatik, korkunç" 16.08.2021

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasını değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel, gelişmelerin "acı, dramatik ve korkunç" olduğunu terörizmle mücadelenin "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.