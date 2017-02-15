 Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek | DÜNYA | DW | 27.03.2022

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DÜNYA

Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimatın uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi.

BG I Frauen und Mädchen in Afghanistan

Radikal İslamcı Taliban'ın geçen yıl yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların seyahat hakkına yeni bir sınırılandırma getirildi.

Reuters'e açıklama yapan iki yetkilinin aktardığına göre, Afgansitan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimat yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan uçak şirketlerine gönderildi.

Söz konusu talimatın hafta sonu Taliban'ın Kadın Bakanlığı'nın yerine kurduğu "Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı" tarafından uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi. Talimata göre, yanında erkek refakatçi bulunmayan, uçak bileti almış kadınlar pazartesi gününe kadar uçak seyahati yapabilecek. Ancak bileti olan bazı kadınların Kabil Havalimanı'ndan geri çevrildiği bildiriliyor. Bakanlıktan, talimatla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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"Taliban kadınların sadece yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini düşünüyor"

Kadınlara park kısıtlaması

Ayrıca, kadınların başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişine de sınırlandırmalar getirildi. Aynı bakanlığın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, parklara kadın ve erkeklerin aynı günlerde girişi yasaklanırken, kadınların sadece pazar ile salı günleri arasında hicap giymeleri koşulu ile parklara girmesine izin verilecek. Erkekler ise çarşamba ile cumartesi günleri arasında parklara girebilecek.

Taliban kısa bir süre önce de kız öğrencilerin eğitim gördüğü lise ve dengi okulların açılması kararından geri adım atmıştı. İnsan hakları kuruluşlarının ve yabancı hükümetlerin tepkisini çeken kararda, "okulların İslam hukukuna uygun şekilde açılması için yeni bir plan hazırlanana kadar kapalı kalacağı" belirtilmişti.

Afghanistan Mädchen und Frauen wollen unbedingt wieder zum Unterricht

15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, uluslararası tanınma için ılımlı mesajlar vermeye özen göstermiş, kadın haklarına "şeriatla uyumlu olduğu sürece" saygı gösterileceğini açıklamıştı.

Ancak bölgeden gelen haberler Taliban'ın dünyaya verdiği mesajların gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.

Taliban iktidara geldikten sonra ilk olarak kadınların eğitim ve çalışma hayatına kısıtlamalar getirdi.

Taliban, 1996-2001 yılları arasında Afganistan'da iktidarda olduğu dönemde de kadınların eğitim görmesini, çalışmasını yanlarında erkek olmadan evden çıkmasını yasaklamıştı.

Reuters/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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