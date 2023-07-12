AfD'nin gençlik örgütüne "aşırı sağcı" sınıflandırması

Almanya'da son aylarda halk nezdindeki desteğini giderek arttıran ve yüzde 21 oy potansiyeline ulaşan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, "Genç Alternatif" isimli gençlik örgütü, ülkedeki iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Brandenburg eyalet örgütü tarafından "aşırı sağcı" yapılar listesine alındı.

Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Jörg Müller ve Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stübgen, alınan kararla ilgili olarak ortak açıklama yaptı. Stübgen, Genç Alternatif'in savunduğu fikirlerin Alman Anayasası ile uyumlu olmadığını ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın örgütle alakalı olarak defalarca, ülkenin özgürlükçü, demokratik düzenine karşı söylem ve eylemler tespit ettiğini duyurdu.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, tüm ülkeyi kapsayan federal örgütü de geçen Nisan ayında aldığı kararla, o güne dek "şüpheli" yapılar kategorisinde değerlendirilen Genç Alternatif'i, "aşırı sağcı" olarak nitelendirmiş, ancak AfD'nin açıklamasına göre bir mahkeme süreci nedeniyle Haziran ayında bu karar teşkilat tarafından geçici olarak revize edilerek Genç Alternatif yeniden "şüpheli" kategorisinde değerlendirmeye alınmıştı.

Hannes Gnauck Fotoğraf: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Genç Alternatif'in başkanlık görevini AfD'nin Federal Meclis milletvekillerinden Hannes Gnauck yürütüyor. Gerek Gnauck'un, gerek ise bazı başka Genç Alternatif üyelerinin, yine Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından, "aşırı sağcı gayeler güden" bir örgüt olarak sınıflandırılan Saksonya-Anhalt Devlet Politikası Enstitüsü ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD'nin eyalet yapılanmasını da 2020 yılından bu yana "şüpheli" yapılar kategorisine dahil etti. Teşkilatın tahminine göre Brandenburg eyaletinde AfD'ye üye 730, Genç Alternatif'e üye 90 aşırı sağcı yaşıyor.

dpa / ET,HT

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