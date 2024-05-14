AfD'li siyasetçiye Nazi sloganı kullanmaktan para cezası

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke hakkında Nasyonal Sosyalizm döneminden slogan kullandığı suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı.

Halle Eyalet Mahkemesi, Höcke'yi toplam 13 bin euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Höcke'nin Nasyonal Sosyalizm dönemine ait yasaklı "Her şey Almanya için" ifadesini kullanarak anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma suçu işlediğine işaret etti.

Saksonya Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde Mayıs 2021'de yaptığı bir konuşmanın sonunda Nasyonal Sosyalizm dönemindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) bağlı paramiliter güçlerden oluşan Fırtına Birliği'nin (SA) yasaklı "Her şey Almanya için" sloganını kullandığı suçlamasıyla Höcke hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme kararını açıklamadan önce mütalaasını veren savcı, Höcke hakkında altı ay hapis cezası ve iki yıl erteleme talep etti. Savcı Benedikt Bernzen, Höcke'nin bu sloganın kökenini bildiğini ve kasten bu sloganı kullandığını savundu.

Höcke'nin avukatları ise AfD'li siyasetçinin beraatini istedi. Avukat Philip Müller, Merseburg'daki etkinliğin Nasyonal Sosyalizm dönemi ile bağlantısının bulunmadığını, söz konusu ifadenin planlı veya hazırlıklı bir şekilde kullanılmadığını ileri sürdü.

Kararın temyize gitmesi için bir hafta süre bulunuyor. Höcke'nin avukatı Ulrich Vosgerau karar öncesindeki açıklamasında, Höcke'nin suçlu bulunması halinde kararı temyize götüreceklerini belirtmişti.

Höcke hakkında açılan davalar

AfD'nin önde gelen siyasetçileri arasında yer alan Höcke, 1 Eylül'de Thüringen'de yapılacak seçimlerde partisinin liste başı adayı olarak yarışıyor. Yapılan seçim anketleri, eyalette AfD'nin birinci parti olduğunu gösteriyor. Höcke, AfD'nin birinci parti olması halinde başbakan olmayı hedefliyor. Ancak hiçbir siyasi parti AfD ile koalisyon yapmayı kabul etmiyor.

AfD'nin Thüringen teşkilatı iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Höcke hakkında verilen hapis cezasının AfD'li siyasetçinin seçimlere girmesi açısından bir sorun oluşturmayacağı belirtiliyor.

Höcke'nin 12 Aralık 2023'te Thüringen eyaletinin Gera kentinde yaptığı bir konuşmada, bu sloganı bir kez daha kullandığı iddiasıyla hakkında açılan bir dava daha bulunuyor. Bu konuşmada da Höcke'nin "her şey" dedikten sonra kendisini dinleyen kalabalığa "Almanya için" dedirttiği ifade ediliyor. Halle Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşma tarihleri henüz açıklanmadı. Bunun yanı sıra Höcke hakkında halk arasında nefreti yayma şüphesiyle açılan bir dava daha bulunuyor.

AFP, dpa/JD, SÖ

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