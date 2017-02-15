AfD'de seçim sonucu çatlağı

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) liderleri, partinin seçimlerde aldığı sonuçlar konusunda fikir ayrılığı yaşadı. Partinin başbakan adayları Alice Weidel ve Tino Chrupalla sonuçtan memnun olduklarını söylerken parti eş genel başkanı Jörg Meuthen "eski partilerin yaptığı gibi" sonuçlara güzelleme yapılmaması gerektiğini söyledi.

AfD 26 Eylül tarihinde yapılan seçimde bir önceki seçime göre 2,3 puan düşüş kaydederek oyların yüzde 10,3'ünü aldı. Partinin yüzde 10'un üstünde oy olmasının bir başarı olduğunu söyleyen Meuthen partinin "büyük oy kayıpları" yaşamış olmasının da hakikatin bir parçası olduğunu belirtti. Meuthen hepsi birlikte ortada bir başarı olmadığını ifade etti.

"Parti içinde açık bir analiz" yapılması gerektiğini belirten Meuthen seçim programının ve başbakan adaylarının partinin "çekirdek seçmenine" hitap ettiğini söyledi. Meuthen, ancak yeni seçmen kesimlerine ulaşmanın başarılamadığı eleştirisinde bulundu. Partinin ılımlı kanadından sayılan Meuthen'in parti içinde büyük baskı altında olduğu belirtiliyor.

AfD'nin başbakan adaylarından Weidel ise bu eleştirileri geri çevirerek, seçim sonuçlarının "kimse tarafından kötülenmesine" izin vermeyeceğini söyledi. Weidel partilerinin kendisini kabul ettirdiğini belirtti. Chrupalla da "istikrarlı bir sonuç" aldıklarını söyledi ancak "yüzde yüz bir memnuniyet" içinde olmadığını da ifade etti.

AfD'de, partinin Thüringen Eyalet Meclisi grup başkanı, aşırı sağcı Björn Höcke etrafındaki kanat, siyasi olarak son dönemde güç kazandı. Parti yönetiminde etkisini kaybettiği belirtilen Meuthen'in yıl sonundaki kongrede başkanlık görevini kaybedeceği ya da aday olarak yarışmayacağı belirtiliyor.

Doğu ile batı farkı

26 Eylül federal meclis seçimlerinde AfD'nin aldığı oy oranı bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Hamburg eyaletinde yüzde 5 oy alan AfD, Saksonya'da yüzde 25 oyla birinci parti oldu. Almanya'nın yine doğu eyaletlerinden Thüringen'de en çok oy alan parti olan AfD, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de ikinci sırayı almayı başardı. Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya'da ise puan kaybederek yüzde 10'un altında kaldı.

Meuthen seçim gecesi Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Eğer ilerlemek istiyorsak, doğudaki gibi batıda da başarılı olmalıyız" dedi. AfD'nin bir doğu partisi olmaması gerektiğini söyleyen Meuthen ülke geneline hitap etmeleri gerektiğini belirtmişti.

dpa / EC, JD

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