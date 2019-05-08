AfD ve medya tarafından çarpıtılan "Muhammed" araştırması

Alman Dil Derneği'nin (GfdS) yayımladığı bir araştırma, Almanya'da bebeklere verilen isimler konusunda hararetli bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Ülke genelindeki 700 nüfus dairesinden aldığı veriler ışığında yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyuran dernek, Almanya'da 2018 yılının en popüler isimlerini açıkladı.

Rapora göre, geçen yıl Almanya'da kız bebeklere en fazla "Marie/Mari", erkeklere ise "Paul" ismi verildi. Raporun tartışma yaratan bölümüyse 2018'de Berlin'de doğan 22 bin erkek bebekten 280'ine ilk isim olarak Muhammed verildiğine dair bilgi oldu.

Siyasi polemik ve yalan haber malzemesi yapılan bu veri, bazı politikacı ve medya organlarınca bağlamından koparılarak yorumlandı.

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegelgazetesi raporu "Muhammed, Karl-Heinz'dan daha popüler" diye özetlerken İngiliz Daily Mail, Muhammed adının Almanya'daki 16 eyaletten 10'unda en popüler 10 erkek ismi içinde olduğuna vurgu yaptı.

AfD'nin çarpıtması

Almanya'nın en büyük üçüncü partisi konumundaki popülist AfD'nin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise Bild gazetesinin "Berlin'deki en popüler ilk isim Muhammed" şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşarak "Buyurun buradan yakın" yorumunda bulundu.

AfD'nin Berlin teşkilatının Twitter hesabında ise aynı konudaki haber, partinin "İslamlaşmayı durdur. Bunu sadece AfD ile yapabilirsin" sloganının yer aldığı afişiyle paylaşıldı.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Filistin kökenli siyasetçi Sawsan Chebli de Twitter'dan AfD'ye yanıt vererek "Benim babamın adı Muhammed. Benim tam adım Sawsan Muhammed Chebli. En büyük yeğenimin adı Muhammed. Muhammed isminin hiçbir zaman ortalıktan kaybolmayacağını garanti ediyoruz!" ifadesini kullandı.

Sadece ilk isimlere bakmak yanıltıcı oluyor

Leipzig Üniversitesi'nde soy terminolojisi üzerine çalışmalar yapan Gabriele Rodriguez'e göre, raporun bu denli tartışılmasına, Alman Dil Derneği'nin kamuoyuna söz konusu araştırmayla ilgili yeterli bağlam sunamamasının da etkisi oldu.

GfdS'in 2017'ye kadar ikinci ve üçüncü isimler dâhil tüm isimleri göz önünde bulundurarak en popüler adları belirlediğini söyleyen Rodriguez, derneğin son iki yıldır ise iki ayrı liste yayımladığını belirtti.

2017'den itibaren ilk isimler açısından en popüler isimlerin de belirlenmesi nedeniyle Muhammed adının ön plana çıktığını ifade eden Rodriguez, bu durumun kamuoyunda kafa karışıklığına neden olmasının doğal olduğunu söyledi.

"Muhammed" adının aileler tarafından genellikle ilk isim olarak seçilmesi de bu sonuçta etkili oldu. Zira GfdS araştırmasına göre, "Muhammed" adı ikinci ve üçüncü isimler de hesaba katıldığında Almanya'nın en popüler 24'üncü ismi oldu. Tüm isimler göz önünde bulundurulduğunda Berlin'in en popüler ismi ise Alexander oldu.

Austin Davis

© Deutsche Welle Türkçe