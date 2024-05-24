AfD kovulunca aşırı sağda denklem değişti

Almanya'da Ocak ayında yapılan ve göçmenlerin topluca sınır dışı edilmesine dair planların görüşüldüğü bir toplantının basına sızmasıyla başlayan skandallar zincirinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AfD) yeni bir zorlukla karşı karşıya.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) aşırı sağcıların oluşturduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu, 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak AP seçimleri öncesinde AfD'yi üyelikten ihraç etme kararı aldı.

Gerekçe, partinin önde gelen isimlerinden Maximilian Krah'ın İtalyan La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada Nazi paramiliter örgütü SS üyelerini aklar nitelikteki sözleri. Krah'ın "Bir SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim... Muhakkak suçluların oranı yüksekti ancak hepsi suçlu değildi" şeklindeki açıklaması tartışmalara yol açtı.

AfD'nin AP seçimleri için liste başı adayı Maximilian Krah Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

AP'de dokuz üyeli AfD'nin kovulmasıyla ID'nin koltuk sayısı 50'ye düştü. Ancak Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin oylarını artırmasıyla grubun yeni dönemde daha fazla vekil tarafından temsil edilmesi bekleniyor.

AP'de yeni tablo nasıl oluşacak?

ID grubundan atılmış olmasına rağmen AfD'nin ise seçimlerde iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Parti yönetimi de sonuçlardan ve sonrasında parlamentoda oluşacak tablodan umutlu oldukları açıklamasını yaptı. Ancak seçim sonrası ID grubuna dönüp dönemeyecekleri belirsiz. Ulusal Birlik'in önde gelen adayı Jordan Bardella, "AfD kırmızı çizgiyi geçti" diyerek partiye kapıyı kapatmıştı.

Öte yandan Ulusal Birlik lideri Le Pen, 68 vekil tarafından temsil edilen bir diğer sağcı grup Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) ile yakın temasta.

Le Pen, ECR üyesi İspanyol Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinliğe katılmıştı. Etkinliğin bir diğer katılımcısı olan İtalya Başbakanı Başbakan Giorgia Meloni, AP içindeki sağ partileri tek grup altında birleştirmeyi hedefliyor.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen Fotoğraf: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

Seçimlerden oylarını artırarak çıkmaları beklense de aşırı sağın çoğunluğu elde etmesi güç görülüyor. Halihazırda Alman Hrıstiyan Birlik partilerinin de üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) parlamentoda en kalabalık grup konumunda.

Krah'a seçim kampanyası yasağı getirildi

Açıklaması kendi partisinden de tepki çeken Alman siyasetçi Krah, bu hafta AfD'nin yönetim kurulundan ayrılırken Krah'ın seçim kampanyası düzenlemesine de yasak getirildi. Ancak partisinin liste başı adayı olarak seçimlere katılacak olan Krah'ın yine de seçilmesi bekleniyor.

Krah'ın adı başka skandallara da karışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda polis, Krah'ın Brüksel'deki ofisinde arama yapmış, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle asistanı tutuklanmıştı.

Daha önce AfD'nin iki numarası Petr Bystron da Rusya lehine kampanya yapmak için rüşvet almakla suçlanmıştı. Bir diğer AfD'li siyasetçi Björn Höcke ise Nazi sloganı "Her şey Almanya için" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Tarih öğretmeni olan Höcke, bu ifadeyi Nazilerin kullandığını bilmediğini savunmuştu.

AFP,AP/MUK,HS

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