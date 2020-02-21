 ″AfD iç istihbarat tarafından izlensin″ | ALMANYA | DW | 21.02.2020

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ALMANYA

"AfD iç istihbarat tarafından izlensin"

Almanya'nın Hanau kentindeki saldırı sonrasında sağ popülist parti AfD'ye yönelik tepkiler artıyor. SPD Genel Sekreteri Klingbeil AfD'nin iç istihbarat tarafından izlenmesini talep etti.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat tarafından izlenmesini talep etti. Alman kamu televizyonu ARD'deki bir programa katılan Klingbeil "Hanau'da birisi ateş açtı ama sonrasına baktığınızda ona cephane veren birçok kişi olduğunu görüyorsunuz, AfD de hiç kuşkusuz bunlar arasında" diye konuştu. Partinin toplumsal iklimi son aylarda ve yıllarda zehirlediğini belirten Klingbeil, "AfD'nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi gereken bir parti olduğu tamamen açıktır" dedi. Klingbeil Alman güvenlik makamlarının derhal bu yönde bir karar almasından yana olduğunu belirtti.

Hanau kentinde 43 yaşında bir Alman, Çarşamba gecesi iki nargile bara silahlı saldırı düzenlemiş ve göçmen kökenli 9 kişiyi öldürmüştü. Şahıs olay sonrasında Alman polisi tarafından 72 yaşındaki annesiyle birlikte evinde ölü bulunmuştu. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Almanya'daki kuruluşlar, aşırılık yanlısı girişimlerinin olması halinde önce incelemeye alınıyor. Alman yasaları inceleme sırasında iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın muhbirler ya da diğer istihbari araçlarla kuruluş hakkında bilgi toplamasına izin vermiyor. Kuruluşun "şüpheli durum" sınıfına alınması halinde istihbari araçların kullanılması yasal hale geliyor.

Almanya'da 2007 yılında kurulan Sol Parti, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Mart 2014'te partinin milletvekillerinin artık izlenemeyeceğini kamuoyuna açıklamıştı.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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