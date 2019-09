"AfD durdurulamaz değil"

Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde pazar günü düzenlenen seçimlerde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başarısı beklendiği kadar yüksek olmadı. Brandenburg'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Saksonya'da Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU)seçimden birinci çıkmayı başardı. Konstanz kentinde yayımlanan Südkurier gazetesi seçim sonuçlarını şöyle değerlendiriyor:

"Sonuçlarda üzerine güzelleme yapılacak bir durum yok. Büyük Koalisyonu oluşturan partiler CDU ve SPD Saksonya ve Brandenburg'da muazzam bir kayıp yaşadı. Nereye baksan rekor düzeyde kayıplar. Ancak birçok kişinin duyduğu endişenin aksine o kadar da fena bir durum oluşmadı. AfD Almanya'da bir eyalet seçiminden en güçlü parti olarak çıkmayı başaramadı. Belki de seçime katılım bu derece yüksek olduğu için. Belli ki Doğu'da birçok seçmen, bu hatırlanmaya değer pazar günü meselenin ne olduğunu ve her bir oyun bile önemli olduğunu hissetti. Gözüken şu: AfD'nin yükselişi, bunun birçok nedeni olsa bile durdurulamaz değil. Demokratik merkezin pes etmesi için ortada bir sebep yok.”

Zeit Online seçimlerle ilgili yorumunda Almanya'nın doğusunda seçmenin politize olduğuna dikkat çekiyor:

"Seçime katılım oranındaki belirgin artış şunu gösteriyor: Doğu, Doğu Almanya'nın yıkıldığı dönemden beri hiç olmadığı kadar politize durumda. Sadece nüfusun, ister tepkiden ister inançtan kaynaklı olsun Almanya için Alternatif partisine eğilim gösteren dörtte biri, kamuoyunda kendini daha fazla belli etmiyor. Sözde alternatiflere kayıtsız gözüken dörtte üç de artık hissedilenden daha güçlü bir biçimde hareketleniyor. Bunu Doğu kendisi açısından bilinmeyen bir diyar olan Yeşillerin her ne kadar seçim öncesi anketlerde geride kalmış olmasına rağmen oylarını iki katına çıkarmış olmasında görüyoruz. Ayrıca 30 yıldır Brandenburg'da iktidarda olan SPD ve Saksonya'da iktidarda olan CDU'nun ruhsuzluktan çıkmasında görüyoruz. AfD'nin yükselişini uzun süre seyretmekle kalan sessiz çoğunluğun bezginliği uçup gitmiş. Ülkedeki demokrasi açısından bu cesaretlendirici bir işaret.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Saksonya seçimlerini şu şekilde yorumluyor:

"Nihayetinde Saksonya seçmeninin yaklaşık dörtte üçü pazar günü radikalizm ile aşırılıkçılık arasında gidip gelen AfD ile ilgisi olmayan partilere oyunu verdi. Ve seçmenlerin üçte birinden fazlası eyaletin kaderinin en iyi CDU'nun ellerinde emniyette olacağı görüşünde. Ancak Saksonya'da da durum hiçbir zaman iki Almanya'nın birleşmesi sonrasındaki yirmi yıl gibi olmayacak. Saksonya'da her ne kadar CDU'ya karşı bir hükümet kurulamayacak olsa da bu böyle. Ancak şimdi iki koalisyon ortağıyla günlük siyaset daha zorlu ve inandırıcılıktan uzak olacak. Zira aslında kurulan her koalisyon sadece AfD'yi önemsiz hale getirecek araçlar bulunamadığı için ortaya çıkan zor durum nedeniyle kuruluyor.”

Eyalet seçimleriyle ilgili Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan yorum ise şu şekilde:

"Saksonya ve Brandenburg'daki eyalet seçimleri Büyük Koalisyona bir soluklanma molası vermiş oldu. Her iki eyalette, her ne kadar AfD rekor sonuçlara ulaşmış olsa da CDU ve SPD açısından bir büyük radyoaktif patlama gerçekleşmemiş oldu. Ancak CDU, SPD ve Sol Parti'nin sonuçlarının her eyalet seçiminde daha da kötü hale geldiği tespit edilmeli. Yapılan izahatlar ise hep aynı kalıyor. Yerleşik partiler seçmenin endişesiyle ilgilenmek istiyor ancak gerçekte yapılan ‘hiç bozmadan aynen devam etmek.' Memnuniyetsizlerse bu sırada AfD'ye akıyor. İlk seçim analizlerinin ortaya koyduğuna göre AfD seçmeninin hemen hemen yarısı destekledikleri asıl siyasi partiden memnun değil ve AfD'nin hedeflerini bütünüyle desteklemiyor.”

