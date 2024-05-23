AfD Avrupa Parlamentosu'ndaki grubundan ihraç edildi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Avrupa Parlamentosundaki Kimlik ve Demokrasi grubundan ihraç edildi. Kimlik ve Demokrasi Grubu Başkanı Marco Zanni fraksiyona üye partilerin liderlerine konuyla ilgili bir önerge gönderdi. Önergede AfD'li parlamenter "Maximilian Krah ve grubun Alman delegasyonunun müdahil olduğu olaylar" ve "bu olayların grubun birliğine ve itibarına zarar vermesi göz önünde bulundurulduğunda" Alman delegasyonunun üyeliğinin derhal sona erdirilmesi konusunda bir karar verilmesi gerektiği belirtildi. Gruptan ihraçları konusunda karar verilecek olanlar arasına AfD'nin 9 Avrupa parlamenterinin de ismi yazıldı. Yapılan yazılı oylama sonucunda yeterli desteği bulan önerge uyarınca tüm AfD'li parlamenterler gruptan ihraç edildi.

Kimlik ve Demokrasi grubunda yer alan partilerden İtalyan Lega partisi, Fransa'dan Ulusal Birlik, Belçika'dan Vlaams Belang (Flaman Çıkarı), Danimarka Halk Partisi ve Çek Cumhuriyeti'nden Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi partisi AfD'li parlamenterlerin ihraç edilmesi önergesine destek verirken Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile Estonya Muhafazakar Halk Partisi önergeye ret oyu kullandı.

AfD delegasyonuna başkanlık eden Christine Anderson oylama öncesinde yazılı sürece itiraz etti ve savunma verme talebinde bulundu. Anderson ayrıca parlamentodaki diğer 6 AfD milletvekilinin de desteğiyle sadece Maximilian Krah'ın gruptan ihraç edilmesi talebiyle ayrı bir önerge sundu. Önergeyi AfD'li parlamenterlerden sadece Joachim Kuhs'un desteklemediği öğrenildi.

AfD'li parlamenterlerin Kimlik ve Demokrasi grubundan ihraç edilmesi, 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde sembolik bir anlam taşıyor. Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerinin seçilmesi sonrasında parlamentodaki gruplar zaten yeniden oluşturulacak.

Maximilian Krah Fotoğraf: Frederick Florin/AFP

Tüm SS üyelerinin suçlu olmadığını söylemişti

Marco Zanni'nin bu adım atmasına Maximilian Krah'ın İtalyan La Repubblica'ya verdiği mülakatta savunduğu görüşler neden oldu. AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı olan Krah gazeteye verdiği mülakatta, Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın başlıca paramiliter örgütü Schutzstaffel (SS) üyelerinin hepsinin suçlu olmadığını savundu.

"Bir SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim" diyen Alman parlamenter, SS üyelerinin savaş suçlusu olup olmadığı sorusuna yanıt olarak da, "Muhakkak suçluların oranı yüksekti ancak hepsi suçlu değildi" ifadelerini kullandı.

Schutzstaffel, 6 milyon Yahudinin katledildiği Yahudi Soykırımının planlanması ve hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı. Toplama ve imha kamplarının muhafızlığı ve yönetimi de bu birimin sorumluluğundaydı.

Kimlik ve Demokrasi Grubu Fotoğraf: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Ulusal Birlik tepki göstermişti

Krah'ın açıklamaları sonrasında Kimlik ve Demokrasi grubunda yer alan Fransız partisi Rassemblement National (Ulusal Birlik) AfD'li vekillerle aynı sıraları paylaşmayacağını duyurdu. Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen de bir gün sonra Europe 1 radyosuna verdiği mülakatta "Artık araya mesafe koymanın değil, bu hareketten temiz bir kopuşun zamanı" dedi.

Kimlik ve Demokrasi grubunda yer alan partiler şöyle: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Belçika'dan Vlaams Belang (Flaman Çıkarı) partisi, Çek Cumhuriyeti'nden Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi partisi, Danimarka Halk Partisi, Estonya Muhafazakar Halk Partisi, Fransa'dan Ulusal Birlik, Almanya için Alternatif partisi ve İtalya'dan Lega partisi. Avrupa Parlamentosu'nun 9'uncu yasama döneminde kurulan grup, 59 parlamenterle parlamentodaki altıncı büyük grup.

Avrupa Parlamentosu'ndaki tüm aşırı sağcı partiler ise bu grup içerisinde yer almıyor. İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia), İspanyol Vox partisi gibi toplam 21 sağ partiden 68 Avrupalı parlamenter Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler grubunda yer alıyor.

dpa / EC,ET

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