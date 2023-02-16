AFAD: Depremde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi

AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 36 bin 187 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Depremlerde 108 bin 68 kişi yaralanırken, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.

AFAD Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremlerde toplam 36 bin 187 kişinin yaşamını yitirdiğini, 108 bin 68 kişinin iseyaralandığınıaçıkladı. 216 bin 347 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini belirten AFAD, bölgede depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.

30 bine yakın kurtarma personeli

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 944 arama kurtarma personelinin görev yaptığını kaydeden AFAD, diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısının 11 bin 488 olduğunu belirtti.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısının ise 253 bin 16 olduğunu belirtti.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 513 araç sevk edildiğini duyuran AFAD, bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğunu açıkladı.

AFAD bölgede toplam 172 bin 225 çadır kurulduğunu, bölgeye 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 miyon 264 bin 985 battaniye sevk edildiğini belirtti.

DW / SSB, EC