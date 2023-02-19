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Fotoğraf: Murat Sengul/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

AFAD: 5 ve üzerinde artçı depremler olabilir

56 dakika önce

AFAD, şimdiye kadar 6 binden fazla artçı sarsıntı olduğunu belirterek, bunların bir süre daha devam edeceği ve bazılarının büyüklüğünün 5'i aşabileceği konusunda uyardı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, büyüklüğü 5 ve üzerinde artçı sarsıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Tatar, 6 Şubat'taki iki büyük depremin 6 bin 40 artçı sarsıntı oluşturduğunu ifade etti.

Tatar, "Bunlar arasında 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası büyüklükte olanlar 436 ve 5-6 arası büyüklükte olan artçı sarsıntı sayısı 40 adet olarak ölçüldü. 1 adet de 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı var. Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bir bölümünde büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması ve girilmemesi, son derece büyük önem taşıyor" dedi.

Son olarak Cumartesi gecesi saat 22.41'de merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

"3-4 dakikada bir artçı"

Yıl içinde 4 ayda kaydettikleri deprem sayısını 13 günde kaydettikleri vurgulayan Tatar, "Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Depremin 10 ilde doğrudan yıkım yarattığını ve 110 bin kilometre etki alanı olduğunu belirten AFAD yöneticisi, söz konusu bu 10 ilin dışında da belirli ölçüde hasarlar meydana geldiğini kaydetti.

"Heyelan tehlikesi yok"

Deprem sonrası ikincil afetlerin de oluşabildiğini belirten Tatar, "Özellikle değişik bölgelerde heyelanların ve kaya düşmelerinin olduğunu biliyoruz. Bunların yer yer yolları kapattığını, yer yer yerleşim alanları yakınına kadar ulaştığını biliyoruz. Şu ana kadar heyelan ve kaya düşmesi anlamında yerleşim alanlarını doğrudan tehdit eden bir tehlike yok" diye konuştu.

Tatar ayrıca depremin ilk gününde hasar gören Erkenek Tüneli'nin tamir edildiğini belirterek, bölgede 600'ün üzerinde araştırmacı ve akademisyenin de saha araştırmasında bulunduğunu söyledi.

DHA / GY, HT

 

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