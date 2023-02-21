AFAD 300 binden fazla çadır kurduğunu duyurdu

AFAD, deprem bölgesindeki illerde 300 binden fazla çadır ve 6 bin 375 konteyner kurduğunu duyurdu. Depremlerde ölenlerin güncel sayısı ise 42 bin 310 olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bin 184 artçı sarsıntı oluştuğu aktarıldı.

Son verilere göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, bölgeden 448 bin 18 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 personelin görevini sürdürdüğü; ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın da kullanıldığı belirtildi.

AFAD, deprem bölgesinde 301 bin 289 çadır ile 6 bin 375 konteynerin kurulumunun yapıldığını, toplamda 3 milyon 354 bin 316 battaniyenin sevk edildiğini ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye ayrıca geçici barınma hizmeti sağlandığını duyurdu.

AFAD, illere göre deprem bölgesinde ne kadar çadır kurduğunu da Twitter hesabından paylaştı:

Ayrıca deprem bölgesinde 497 bin 93, deprem bölgesi dışında 201 bin 151 olmak üzere toplam 698 bin 244 kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

DW / ET,SÖ