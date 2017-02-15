Af Örgütü’nden ilaç şirketlerine aşı eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), koronavirüs aşısı üreten ilaç şirketlerini açgözlülükle suçlayarak, dünya nüfusunun çok daha hızlı bir biçimde aşılanması gerektiğini bildirdi.

Örgüt temsilcisi Rajat Khosla, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Zengin ülkeler ile ilaç şirketlerinin, yoksul ülkelerdeki insanların da aşıya erişebilmeleri gerektiğini anlamaları için daha kaç varyant atlatmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Af Örgütü tarafından hazırlanan ilgili rapora göre, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 10 milyar doz koronavirüs aşısı üretildi. Bu da, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen yıl sonuna dek dünya nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması hedefi için yeterli bir miktardı. Ancak yoksul ülkelerde yaşayanlar arasında, koronavirüse karşı aşılanarak tam koruma altında olanların oranının yüzde 4 olduğu vurgulanıyor.

"Patentleri serbest bırakın"

Uluslararası Af Örgütü bu verileri öne sürerek, ilaç şirketlerine, DSÖ'nün 2022'nin Mayıs ayına dek dünya nüfusunun yüzde 70'ine aşı yapılabilmesi hedefine ulaşmak için patentleri ve kullandıkları teknolojileri karşılıksız paylaşmaları çağrısında bulundu. Khosla, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu şirketler 2021‘in kahramanları olabilirdi. Ancak onlar aşıya en fazla ihtiyaç duyanlara sırtlarını çevirerek, yapacakları kârı insanlığın iyiliğinin önüne koydular" eleştirinde bulundu.

Pfizer, BioNTech ve Moderna gibi şirketlerin büyük cirolara ulaştığı belirtilen raporda, buna karşılık üretilen aşıların yalnızca yüzde 2'sinin yoksul ülkelere ulaştırıldığı kaydedildi. Johnson & Johnson ve Astrazeneca'nın ürettiği aşıların yarısının yoksul ülkelere gönderilmesi, söz konusu raporda olumlu ifadelerle değerlendirilirken, diğer yandan bu iki şirketin de patentlerini paylaşmaması eleştirildi.

dpa / ET,BK

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