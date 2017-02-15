 Af Örgütü: Türkiye kadın haklarında saati 10 yıl geriye aldı | Almanya | DW | 01.07.2021

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Almanya

Af Örgütü: Türkiye kadın haklarında saati 10 yıl geriye aldı

Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararı yürürlüğe girdi.

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Türkiye'nin kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararı bugün itibarı ile yürürlüğe girdi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesiyle ilgili Berlin'de bir açıklama yaptı. Açıklamada atılan adımın milyonlarca kadın ve kız çocuğunu daha yüksek bir şiddet riskiyle karşı karşıya bırakacağı ifade edildi. 10 yıl önce imzalanan bu anlaşmadan çekilen Türkiye'nin uluslararası bir insan hakları sözleşmesinden çekilen ilk Avrupa Konseyi üyesi olduğu ve bu bakımdan tarihe geçtiği belirtildi.

"Faillere tehlikeli bir mesaj verildi"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "Türkiye kadın haklarında saati 10 yıl geriye aldı ve ürkütücü bir emsal oluşturdu" dedi. "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, istismar eden, sakat bırakan ve öldüren faillere kayıtsız ve tehlikeli bir mesaj veriyor, bunları cezasız kalarak yapmaya devam edebilecekleri mesajını" diyen Callamard, "Bu vahim karar tüm dünyada kadın hakları savunucuları için birleştirici oldu ve haklarımıza yönelik gelecek saldırılara karşı durmak için bir araya gelmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi serüveni

Azınlık haklarını savunan Göttingen merkezli Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti'nin (GfbV) Ortadoğu uzmanı Kamal Sido da sözleşmenin kadınların ve kız çocuklarının korunması yönünde umut yarattığını söyledi. "Anlaşmadan çekilmeyle bu umut paramparça oldu" diyen Sido, "Türk aileleri muhafazakar ideale boyun eğecek ve eşitliğin daha güçlü olduğu Batı modellerinden uzaklaşacak" ifadelerini kullandı. Sido, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımla seçim anketlerinde aldığı sonuçları daha iyi hale getirmek istediğini söyledi.

Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti Ortadoğu uzmanı Kamal Sido

Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti Ortadoğu uzmanı Kamal Sido

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti bir insan hakkı sorunu olarak ele alıyor ve bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefliyor.

Türkiye, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olmuştu. Sözleşmeden 19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla çekilme adımını atmış, nisan ayında da sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

 

DW, KNA / EC, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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