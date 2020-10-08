Af Örgütü: Kavala'ya yönelik adaletsizlik utanç verici

Yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianameye tepkiler sürüyor. Af Örgütü suçlamaların "intikam amaçlı" olduğu tepkisinde bulundu.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada geçen Şubat ayında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak başka bir soruşturma kapsamında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında dün açıklanan iddianame kabul edildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, Kavala'ya yönelik suçlamaların "intikam amacı" taşıdığının açıkça görüldüğünü belirterek Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktörü Nils Muiznieks tarafından yapılan açıklamada "Bir kez daha, Türkiye'ye, Osman Kavala’yı cezaevinden serbest bırakarak, intikam amacı taşıdığı açıkça görülen suçlamaları düşürmesi çağrısı yapıyoruz ve Türkiye’yi Kavala’nın maruz kaldığı bu utanç verici adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 64 sayfalık ikinci iddianamede Kavala ve aynı dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Ortadoğu uzmanı Henri Jak Barkey'e "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle hareket ettikleri" ve "15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları" ileri sürülerek TCK'nın 309 ve 328'inci maddeleri kapsamında "anayasal düzeni değiştirme" ve "casusluk" suçlamaları yöneltilmişti.
Kavala ve Barkey hakkında TCK'nın 328'inci maddesi uyarınca 20 yıla kadar, TCK'nın 309'uncu maddesi uyarınca da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
"Casusluk suçlaması temelsiz"
Af Örgütü adına Muiznieks tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala'ya yöneltilen "casusluk" suçlamasının "temelsiz" olduğu belirtilerek "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) geçen Aralık ayında verdiği kararla Osman Kavala’nın uzun süreli tutukluluğunun hukuka aykırı olduğuna ve 'art niyet' taşıdığına hükmetti. Buna rağmen Türkiye, bu bağlayıcı kararı uygulamayarak, Kavala’yı serbest bırakmayı reddediyor" denildi.
AİHM geçen yıl Aralık ayında aldığı kararda Osman Kavala'nın makul şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutuklandığına hükmederek tutukluluğun derhal sona erdirilmesini istemişti.
AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de en son 4 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda Türk hükümetinden Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin AİHM kararının hızla uygulanmasını istemişti.
Türk Anayasa Mahkemesi 29 Eylül’de Kavala hakkında hazırlanan yeni iddianamenin bekleneceğini belirterek Kavala’nın bireysel başvurusunun görüşülmesini ertelediğini açıklamıştı.
DW/BK,HT
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Gezi Parkı davasından beraat etmesinden kısa bir süre sonra yeniden tutuklanan Osman Kavala hakkında ikinci bir iddianame hazırlandı. Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın "tutukluluğunun hukuki olmadığına dair" mahkemeye yaptığı bireysel başvurunun karara bağlanmasını erteledi.
AİHM’nin Osman Kavala kararının uygulanışının denetim süreci başladı. Süreci denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara’ya "Kavala’yı derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.
Türkiye ABD'nin Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında hiçbir devletin Türk mahkemelerine emir veremeyeceği belirtildi.
1000 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala için "1000 gün oldu, aradığınız suç bulunamadı" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kavala'nın eşi Prof. Buğra, DW Türkçe'ye konuştu.