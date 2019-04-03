Af Örgütü: İdam cezalarının infazı azaldı

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl dünya çapında infaz edilen idam cezaları yaklaşık üçte bir oranında azalarak, son on yılın en düşük rakamına geriledi.

İnsan hakları organizasyonlarının hazırladığı ve Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılan yıllık rapora göre 2018 yılında 20 ülkede en az 690 idam cezası infaz edildi. Bir önceki yıl 23 ülkede toplam 993, idam cezası infaz edilmişti.

Ancak raporda özellikle Çin'de olmak üzere kayıtlara geçmeyen binlerce ölüm cezasının infazının gerçekleştiği tahminine yer veriliyor.

Açıklamada "Ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik eğilim devam ediyor. Her yıl idam cezasını uygulamayan ülkelerin dahil olduğu çember genişliyor" ifadesine yer verildi.

Rapora göre kayıtlara geçen idam cezası infazlarının yüzde 78'i İran, Suudi Arabistan, Vietnam ve Irak'ta gerçekleşti. İran'da en az 253, Suudi Arabistan'da en az 149, Vietnam'da en az 85 ve Irak'ta en az 52 ölüm cezası infaz edildi.

Rakamlar neden geriledi?

Rapora göre idam cezalarındaki infaz oranlarının düşmesinin iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan biri dünya çapındaki idam rakamlarında başı çeken Irak, İran, Pakistan ve Somali gibi bazı ülkelerin, cezaların infaz oranlarını azaltmış olması. Bir diğeri ise idam cezasını uyguladığı bilinen ülkelerin sayısında azalma kaydedilmesi.

Rapora göre, idam cezasının bulunduğu ve bu cezanın infaz edildiği ülkelerde uluslararası hukuk standartlarına uygun adil bir yargılama süreci yaşanmıyor. Raporda Mısır, Bahreyn, Çin, Irak, İran ve Suudi Arabistan'daki bazı davalarda sanıkların ifadelerinin şiddet ve işkence altında zorla alındığına da dikkat çekildi.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko "İdam cezası gaddarca, insanlık dışı, yaşama hakkına ve İnsan hakları evrensel bildirgesinin ruhuna aykırı" şeklinde konuştu.

Beeko dünya üzerindeki ülkelerin üçte ikisinin idam cezasını ya kaldırdığını, ya da verilen idam cezalarını uygulamadığını belirtti. Markus Beeko 2018'de bazı ülkelerde bu konuda gerilemeler de tespit ettiklerini aktardı. Genel Sekreter Beeko Tayland'da 2009 yılından bu yana ilk kez bir idam cezasının infaz edildiğini kaydetti. 2016 yılında bu yana idam cezalarının infaz edilmediği Botsvana'da iki, Sudan'da bir, Tayvan'da da bir idam cezasının infaz edildiğini kaydetti.

dpa,BW/SSB

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