Af Örgütü: İran'da çocuklara da işkence yapıldı

Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı yeni rapora göre İran'daki protestolarda işkence görenler arasında çocuk ve gençler de bulunuyor. Rapora göre gençler ve çocuklar, güvenlik güçleri ve istihbarat görevlilerinin dayak, kırbaçlama, elektrik verme, tecavüz ve başka türlü cinsel şiddetine maruz kaldı.

Uluslararası Af Örgütü Almanya şubesinden Dieter Kag "Kamu görevlilerinin, korumaya muhtaç ve korkmuş çocuklara yönelik, onlar ve aileleri üzerinde acı ve kaygı yaratacak, ağır fiziksel ve zihinsel yaralar bırakacak şekilde güçlerini kötüye kullanmaları iğrenç" diye konuştu. Karg "İran'daki çocuklara yönelik işkencenin etkin ve tarafsız bir biçimde soruşturulması beklentisi olmadığı için, Almanya da dahil olmak üzere tüm devletlere İranlı memurların evrensel bir biçimde yargılanmalarını sağlama çağrısı yapıyoruz" dedi.

Örgütün raporuna göre çocuk ve gençlere yönelik şiddet gözaltına alınır alınmaz başlıyor. Cezaevi nakil araçlarında çocuk ve gençlere dayak atılıyor, jenital bölgeye elektrik vermekten bilinmeyen hapları içmeye zorlamaya kadar çeşitli işkencelerde bulunuluyor. Şikayet etmeleri halinde yakınlarının tutuklanacağı yönünde tehdit ediliyorlar. Af Örgütü'nün raporuna göre işkenceye maruz kalan çocukların yaşı 12'ye kadar düşüyor. Uluslararası Af Örgütü raporunu onlarca tutuklunun ve tutuklu yakınının tanıklıklarına dayandırdı.

İran'da geçen yılın eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Jina Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke geneline yayılan gösterilere katılanların çoğunun 25 yaşın altında olduğu belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü'nün tahminine göre rejimin sert biçimde bastırmaya çalıştığı gösterilerde binlerce çocuk gözaltına alındı.

İran yargısı geçen günlerde yaptığı açıklamada protestolar sırasında tutuklanan en az 22 bin göstericinin affedildiğini duyurmuştu.

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dpa/EC, JD