Adli yıl geriliminde tansiyon yükseliyor

Yargıtay’ın tören davetini geri çeviren 51 baronun yanı sıra Yargıtay içinden de töreni boykot edecek isimlerin olduğuna ilişkin haberler, Ankara’da bu yıl yargı ile siyaset arasındaki 'gerilimli ve bağımlı ilişki'nin Türkiye’de büyük sorunlara yol açacağı yorumlarını da beraberinde getirmişti. Bu sorunların önlenmesi için de Yargıtay yönetimine "Siz de katılmayın" çağrısı gün geçtikçe çoğalıyor.

DW Türkçe’ye konuşan Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye’de yargı bağımsızlığı adına 'vahim' gelişmeler yaşandığını belirterek, Adli Yıl Açılış Töreni'nin 2016’dan beri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasının bu gelişmelerin önünü açtığını savundu. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken, cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabildiğini hatırlatan Hikmet Sami Türk, bu durumu "Alaturka başkanlık" olarak tanımladı.

Hikmet Sami Türk, "Türk usulü yani alaturka başkanlık, yargı açısından büyük sıkıntıdır. Yargıtay, adli yıl açılış törenini Cumhurbaşkanlığı’nda yaparak yargıyı bir parti genel başkanının ayağına götürüyor. Yargıyı tek adam rejimine teslim ediyor. Yargı, bir partiye bağlıysa, yargı bağımsızlığı topyekün ortadan kaldırılıyor" eleştirisini dile getirdi. Türk ayrıca, "Yargıtay yönetimi ne yapsın etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğunu da hatırlasın" ifadesini kullandı.

"Metin Beştepe’ye taşınsın"

Bir dönem İstanbul Barosu başkanlığı da yapmış olan avukat Turgut Kazan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören için "Dünyada örneği yok" derken, Yargıtay’a "Boykot kararı alan baro sayısı 51’e çıktı. Ne yaptığınızı bir kez daha gözden geçirin" çağrısında bulundu. Kazan, Yargıtay yönetimine "12 Eylül’de bile hiçbir yürütme organı temsilcisi adli yıl açılış töreninde konuşmadı. Yargı, Kenan Evren’i reddetmişti. Gerçeklere uyanın. Yargıyı saraya teslim etmekten vazgeçin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki töreni boykot eden baro sayısı arttıkça, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Saray’da konuşma yapacak olmasını 'demokratik bir açılım' gibi sunma çabasını eleştiren Kazan, "Adalet Bakanı olacağını zannediyor, yargıyı kurtaracağını düşünüyor. Metin Beştepe’ye taşınsın" diyerek Feyzioğlu'nu eleştirdi.

Yinelenen çağrı

Türkiye’de yargıç ve cumhuriyet savcılarının ilk bağımsız meslek örgütleri YARSAV ve Yargıçlar Sendikası’nın kurucu başkanı olan Ömer Faruk Eminağaoğlu da, "Tarih önünde açık bir çağrı yapmıştım. Onu yineliyorum" diyerek, bu çağrının Yargıtay yönetimine ve tüm yargıçlara yönelik olduğunu vurguladı. Eminağaoğlu, "Yargı bağımsızlığı adına, adli yıl açılış töreninin Yargıtay dışında yapılmaması için Yargıtay yetkili kurullarınca karar alınmalı. Aksi durumda, hiçbir yargı mensubu Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törene katılmamalı" dedi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, baroların 'haklı boykotu'nun kamuoyu nezdinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki töreni savunan Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun çok önüne geçtiğini öne sürerken, "Yeni adli yılda yargı bağımsızlığı daha çok sorgulanacak, daha çok beklenecektir. Siyaset ve yargıyı bu kadar iç içe sokanlar yaptıkları yanlışın affedilemez olduğunu anlayacaklardır" çıkışında bulundu.

"Saray çatısı altında siyasi tahakküm"

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan da, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in baroların söylediğinin aksine yargının siyasallaşmadığını savunduğunu hatırlatarak, "Sarayda adli yıl açılış töreni yapmanın ne anlama geldiğini halkımıza anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Sağkan, "Saraydaki törenle birlikte siyasi tahakküm, saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilecektir. Biz bu üretimde yokuz. Yeni adli yılı siyasal iktidarı alkışlayarak, saray çatısı altında karşılamıyoruz. Yargı bağımsızlığından ödün vermiyoruz. Bizi eleştirenlere söyleyeceğimiz budur" değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtay Başkanlığı 2 Eylül’de yapılacak adli yıl açılış töreni için 79 baro başkanlığına ve TBB’ye davetiye göndermişti. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 51 baro yönetimi Yargıtay eliyle yargının siyasallaştırıldığı eleştirisini getirerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki törene gitmeyeceklerini açıkladı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise törene katılıp bir konuşma yapacağını dile getirerek, törene katılmayanları 'tuzu kuru' olarak nitelendirdi. Bu sözlere sert tepki gösteren bazı baroların TBB’ye "Bizi temsil etmiyorsunuz" çıkışları sürüyor.

Hilal Köylü / Ankara

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