Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Altılı masanın 14 Kasım'daki toplantısı öncesindeortak cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar devam ederken İYİ Parti'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti il başkanları, bir süredir Akşener'e adaylık için baskı yapıyor.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "seçmenden Meral Akşener'in neden adaylıktan vazgeçtiği" sorusunu çok fazla duyduklarını söylerken partinin İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da "30 ilçeyi en az 5 kez dolaştık. Seçmenin önceliği bugünkü iktidardan kurtulmak. Gittiğimiz her yerde genel başkanımızın ismini tabii ki duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa talibim" açıklamasının ardından adaylık için İYİ Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi dillendirilmeye başlanmıştı. Ancak son zamanlarda İYİ Partili kaynaklar, CHP'li bir belediyenin başkanı olduğuna dikkat çektikleri Yavaş'ın adaylık için bir irade beyanı ortaya koyması gerektiğini söylüyordu. İYİ Parti il başkanları da bu süreçteki toplantılarda seçmenden sık sık Mansur Yavaş'ın da ismini duyduklarını ancak bununla birlikte genel başkanlarını aday olarak görmek istediklerini dile getiriyordu.

Altılı masanın bir sonraki toplantısı 14 Kasım'da Fotoğraf: DHA

"Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olsun"

İYİ Parti'de son dönemde Mansur Yavaş'ın beklenen iradeyi ortaya koyamadığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu yüzden de Akşener'in başbakanlık yerine cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüşün ağırlık kazandığı öğrenildi. İYİ Partili yetkililer, kulislerde Akşener'in "seçilebilecek aday" vurgusuna dikkat çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kritere uymadığını savunuyor. Ortak adayın açıklanması konusunda da gecikildiğini dile getiren İYİ Partili yetkililer, öncelikli olarak Akşener'in adaylığı olmazsa Mansur Yavaş'ın ikna edilmesi gerektiği üzerinde duruyor.

Peki İYİ Parti tabanı tartışmalarla ilgili ne düşünüyor?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. "İl başkanlarının da tüm parti mensuplarının da genel başkanımızı cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istemeleri kadar daha doğal bir şey yok" diyen Kavuncu, "Kimin aday olacağının kararı, altılı masanın kararıdır" ifadesini kullandı.

Daha önce sahada en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyduklarına yönelik açıklamasını hatırlatan Kavuncu, "Bu bir arzu değildir. Muhafazakar ve Cumhur İttifakı'ndan kopmuş seçmenle görüştüğümüzde böyle bir ağırlığı oluyor. Onu görüyoruz ve onu söylüyoruz" diye konuştu. Akşener'in "kazanacak aday" vurgusunu hatırlatan Kavuncu, seçmenden bir yandan da "Akşener neden adaylıktan vazgeçti sorusunu çok duyuyoruz" ifadesini de kullandı. Kavuncu, seçmenden aldıkları talepleri ve izlenimleri Akşener'e aktardıklarını da anlattı.

Kırkpınar: Genel başkanımızın ismini her yerde duyuyoruz

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Akşener'in başbakanlığa talip olduğu yönündeki açıklamayı hatırlatarak "Genel başkanımızın üzerine titrediği tek konu var. Parlamenter sisteme geçmek" dedi. Çatı adayın kazanması halinde bu sürecin taçlanacağını ifade eden Kırkpınar, "Herhangi bir partinin parlamentonun sayısı çok önemli değil. Önemli olan çatı adayın kazanması ve parlamenter sisteme geçilmesi" diye konuştu.

Kongrelerinin devam etmesine karşın halen seçmeni dinlemeye devam ettiklerini ve bugüne kadar 30 ilçeyi en az beş kez dolaştıklarını kaydeden Kırkpınar, "Kamuoyu yoklamalarında Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının ismi önde çıkıyordu. Genel başkanımızın ismini de gittiğimiz her yerde duyuyoruz" dedi. Akşener'in tüm kararlarını parti yetkili kurullarına danışarak aldığını dile getiren Kırkpınar, "Teşkilat olarak genel başkanımızın alacağı her kararın arkasındayız" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık da "Tabii ki her partili genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ancak Genel Başkanımızın aday olmayacağı yönünde kararı var. Bu konuyu da kesinlikle kabul etmiyor" dedi. İl başkanları olarak ayda en az bir kez Genel Başkan Akşener başkanlığında bir araya geldiklerini belirten Altınışık, "Bu toplantılarda bazı arkadaşlarımız genel başkanımızın aday olması yönünde taleplerini iletiyor. Ama şu ana kadar genel başkanımız böyle bir söylemi dahi kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fotoğraf: DHA

Ensarioğlu: Gönlümüzden geçen Akşener'dir

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da Diyarbakır'da altılı masanın konuştuğu adayların yanı sıra başka isimlerin de gündeme geldiğine dikkat çekti.

"Ama burada amaç bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmak değil. Amacımız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacak bir isme ihtiyacımız var" diyen Ensarioğlu, Mansur Yavaş'ın da Diyarbakır'da en çok konuşulan isimlerden biri olduğunu aktardı.

Ensarioğlu, "Ancak Mansur Yavaş'ın genel başkanı Kılıçdaroğludur. Sayın Genel Başkanımız Akşener, Yavaş'ın aday olup olmaması konusunda bir girişimde bulunamaz, buna karar verecek Sayın Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu. İl başkanları toplantısında zaman zaman bazı il başkanlarının Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuyu gündeme getirdiğini kaydeden Ensarioğlu, "Tabii ki, gönlümüzden geçen aday genel başkanımızdır, onu her yere yakıştırıyoruz. Ancak aldığı kararın da arkasındayız" dedi.

"Taban Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyor"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka İYİ Partili il başkanı ise Akşener'in "başbakanlığa talibim" açıklamasının ardından hem kendisinin hem de birçok il başkanının cumhurbaşkanı adayı olması yönünde taleplerini Akşener'e ilettiklerini söyledi. Akşener'in bu talepleri şimdiye kadar reddettiğini kaydeden il başkanı, "Tabanın neredeyse tamamı Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyor. Bu yüzden de taban öncelikli olarak genel başkanımızı aday olarak görmek istiyor. Genel başkanımız başbakan adayı olacaksa da Mansur Yavaş'ın adaylık için konuşulması gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.