Adalet Bakanlığı’ndan kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni önlemler

Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi yeni uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Bakanlık tarafından kısa süre önce yayımlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" konulu genelge uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada yeni adli yıl ile birlikte tedbir kararlarının kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ edileceği belirtilerek, "İhlali durumunda kişi hapse girebileceği yönünde ihtar edilecek. Böylece tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin zorlama hapsi uygulanacak. Bu uygulama ile verilen tedbire uyulması ve şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması hususunda caydırıcılık da sağlanmış olacak" denildi.

Açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak yeni önlemler şöyle sıralandı:

- Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları ihtisaslaşmış Cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek.

- Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet olgusu içeren vakaların risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden sosyal inceleme raporu istenecek.

- Öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi gibi vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları da göz önünde bulundurulacak.

- Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek.Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak.

- Talep edilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları belirlenirken, kolluk birimleri tarafından doldurulan olay kayıt formu ve hazırlanan sosyal inceleme raporu dikkate alınacak.

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DW / HT,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe