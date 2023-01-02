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Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Adalet Bakanlığı'ndan 7. Yargı Paketi

1 saat önce

Adalet Bakanlığı 7'nci Yargı Paketi'nin hazır olduğunu açıkladı. Pakete göre konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak.

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Adalet Bakanlığı 7'nci Yargı Paketi'yle ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Paketin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde sunulmasının ardından TBMM'ye gönderileceği açıklandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, paketin içeriği hakkında bilgi verildi. Yeni düzenlemeye göre konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. 

Uyuşturucu ile mücadele

Paket uyuşturucu ile mücadeleye yönelik de yeni düzenlemeler öngörüyor. Buna göre sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek ceza kapsamına alınacak. Bu maddelerin imalatı ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılacak. Tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Cumhuriyet savcısının, cezanın ertelenmesi süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirilecek. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesi veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

DHA / HT,HS

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