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Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'e "yetki aşımı" suçlaması

26 Eylül 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Gülen yapılanması davasında yargılanan ve suçlu bulunan eski öğretmen Yalçınkaya ile ilgili hak ihlali kararına sert tepki gösterdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz TunçFotoğraf: privat

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gülen yapılanması davası kapsamında tutuklanan eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın hak ihlaline uğradığına hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'ten bir mesaj yayınlayan Bakan Tunç, AİHM'nin bir temyiz mahkemesi olmadığını belirterek "İlk derece mahkemesinden, istinafa, Yargıtaydan Anayasa Mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez" dedi.

Mesajında, "Delillerin kabul edilebilirliği veya delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu"nun, AİHM tarafından daha önce alınan kararlarla kabul edildiğini vurgulayan Tunç, "Ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olamayacağını vurgulamıştı. Ancak AİHM, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararında, bu yerleşik içtihadından ayrılmıştır. AİHM açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. AİHM kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Yargısı tarafından, "FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan" bir kişinin, AİHM tarafından "Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul edilmesinin" tarafsız bir yargılama yapılmayacağını baştan gösterdiğini savunan Tunç, AİHM'nin "hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar" verdiğini dile getirdi.

8 bin 500 dava için emsal oluşturuyor

AİHM, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 6 Eylül 2016 tarihinde Kayseri'de yakalanıp 9 Eylül 2016'da hakkında geçici tutukluluk kararı verilmiş eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu bugün karara bağlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6,7 ve 11'inci maddelerine ilişkin hak ihlali kararı vermişti. Karar, 8 bin 500 dava için emsal oluşturuyor.

 

DW / ET,BK

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