Adalet Bakanı Tunç: AYM konusunda bir çalışma henüz yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DW Türkçe'ye AYM'nin tartışmaya neden olan bireysel başvuru uygulamasına ilişkin farklı fikirler olduğunu, ancak henüz başlayan bir çalışma bulunmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda hâkim ve savcılarla bir araya geldi. Tek tek söz alan hâkim ve savcılar, özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Bakan Tunç da bunları tek tek not alarak ilgileneceğini söyledi. Tunç ayrıca yeni Ankara Adliyesi binasının yapımı için ihale düzenlendiğini anımsattı.

Tunç, toplantının çıkışında DW Türkçe'nin "Can Atalay krizinin ardından AYM'nin yeniden yargılama yetkisinde bir değişiklik olacağı söylendi. Bu konuda bakanlığınızda bir çalışma var mı?" sorusuna yanıt verdi. AYM'nin yapısının değiştirilmesiyle yeniden yargılama yetkisinin ele alınmasının farklı konular olduğunu belirten Tunç, "AYM'nin yeniden yargılama yetkisine ilişkin farklı fikirler var. Ancak bu konuda henüz bir çalışma yok" dedi.

AYM - Yargıtay krizi

AYM'nin Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararlarının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından iki kez uygulanmaması, Ankara'da krize neden olmuştu. Özellikle AKP ve MHP temsilcileri, AYM'nin yetkilerinin sınırlandırılması yönünde açıklamalar yapmıştı. AYM kararının uygulanmaması ve Yargıtay'ın AYM'ye yönelik suçlamalarına hukukçular da protesto gösterileri düzenlemişti.

Yargıtay'ın AYM kararına direnmesi hukukçuların tepkisine neden olmuştu Fotoğraf: REUTERS

AYM'nin Can Atalay kararına direnen Yargıtay, AYM’yi "juristokrasiyi andırır şekilde yorumla Anayasa hükümlerini uygulanamaz hale getirmekle" suçlamıştı.

AYM bireysel başvuru yetkisi nedir?

AYM'nin bireysel başvuru yetkisi, Anayasa'nın 148. maddesinde düzenleniyor. Ancak bireysel başvurunun uygulanmasına ilişkin esaslar AYM'nin kuruluş kanununda yer alıyor.

AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 50. maddesinde ihlal kararı verildiğinde yapılması gerekenler sıralanıyor. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında şöyle deniyor:

"Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir."

Özellikle Can Atalay krizinin ardından AYM'nin yasasındaki "yeniden yargılama" yetkisinin sınırlandırılması gündeme gelmişti.

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?