Adalet Bakanı Gül'den Soylu'ya "hukuk devleti" dersi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nda yargı bağımsızlığı konusunda hükümete net mesajlar verdi.

Sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Gül, kimsenin kimseye çamur atma özgürlüğü bulunmadığını belirterek "İnsanın lekelenmeme hakkı da bütün insanlığın hakkıdır" dedi.

Gül, dolaylı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde metruk evlerin yıkımı konusunda yargı kararı bekleyen muhtarlara "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözüne de sert yanıt verdi.

Gül: Bizim rotamız hukuktur

Adalet Bakanı, sempozyumda yaptığı konuşmada "Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan da masumiyet karinesi ve yargı bağımsızlığı konusunda mesajlar verdi. Suç isnadı altında olan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşinceye kadar hukuken suçsuz kabul edilmesi ilkesinin altını çizen Arslan, masumiyet karinesinin yargılama sonrasında da geçerli olduğuna, ceza yargılaması mahkûmiyet dışında bir kararla sonuçlandığında kişinin suçlu görülmemesi, özellikle hakkında verilen beraat kararının sorgulanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Suçu delille ispat yükümlülüğünün iddia sahibinde olduğunu belirten Arslan, "Yargılama makamları ve kamu otoriteleri devam eden veya beraatle sonuçlanan davalarda kişilerin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak söylem ve uygulamalardan kaçınmak durumundadır" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı Zühtü Arslan

Yargı kararları konusunda Anayasa hatırlatması

"Anayasa’nın 138. maddesi gereği konumu, sıfatı veya görevi ne olursa olsun hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hâkimlere bırakın emir ve talimat vermeyi, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz" diyen Aslan, yine aynı maddenin son fıkrası gereği yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu belirterek "Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Kısacası yargı bağımsızlığı, yargılama sürecine müdahale edilmemesini ve ortaya çıkan kararın geciktirilmeden ve gereği gibi uygulanmasını zorunlu kılmaktadır" diye konuştu.

AYM Başkanı, yasama ve yürütme mensuplarının yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya dönük söz, tutum ve davranışlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

DW/BK,JD

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