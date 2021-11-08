 Adalet Bakanı Gül′den Soylu′ya ″hukuk devleti″ dersi | Türkiye | DW | 08.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Adalet Bakanı Gül'den Soylu'ya "hukuk devleti" dersi

Adalet Bakanı Gül, "mahkeme bizim arkamızdan gelsin" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya sert yanıt verirken aynı sempozyumda konuşan AYM Başkanı, yargı ve yürütmeye masumiyet karinesi uyarısı yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nda yargı bağımsızlığı konusunda hükümete net mesajlar verdi.

Sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Gül, kimsenin kimseye çamur atma özgürlüğü bulunmadığını belirterek "İnsanın lekelenmeme hakkı da bütün insanlığın hakkıdır" dedi.

Gül, dolaylı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde metruk evlerin yıkımı konusunda yargı kararı bekleyen muhtarlara "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözüne de sert yanıt verdi.

Gül: Bizim rotamız hukuktur

Adalet Bakanı, sempozyumda yaptığı konuşmada "Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan da masumiyet karinesi ve yargı bağımsızlığı konusunda mesajlar verdi. Suç isnadı altında olan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşinceye kadar hukuken suçsuz kabul edilmesi ilkesinin altını çizen Arslan, masumiyet karinesinin yargılama sonrasında da geçerli olduğuna, ceza yargılaması mahkûmiyet dışında bir kararla sonuçlandığında kişinin suçlu görülmemesi, özellikle hakkında verilen beraat kararının sorgulanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Suçu delille ispat yükümlülüğünün iddia sahibinde olduğunu belirten Arslan, "Yargılama makamları ve kamu otoriteleri devam eden veya beraatle sonuçlanan davalarda kişilerin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak söylem ve uygulamalardan kaçınmak durumundadır" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı Zühtü Arslan

AYM Başkanı Zühtü Arslan

Yargı kararları konusunda Anayasa hatırlatması

"Anayasa’nın 138. maddesi gereği konumu, sıfatı veya görevi ne olursa olsun hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hâkimlere bırakın emir ve talimat vermeyi, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz" diyen Aslan, yine aynı maddenin son fıkrası gereği yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu belirterek "Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Kısacası yargı bağımsızlığı, yargılama sürecine müdahale edilmemesini ve ortaya çıkan kararın geciktirilmeden ve gereği gibi uygulanmasını zorunlu kılmaktadır" diye konuştu.

AYM Başkanı, yasama ve yürütme mensuplarının yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya dönük söz, tutum ve davranışlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Herkesi “terörist” ilan etmek: Düşman hukuku

Bahçeli’nin kebapçıları da “terörist” listesine alması, iktidarın “düşman ceza hukuku” uyguladığı eleştirilerine yol açtı. Hukukçulara göre “terörist” söylemini genişleten iktidar suç işliyor, yargıyı baskılıyor.  

Af Örgütü'nden 4. yargı paketine eleştiri

Uluslararası Af Örgütü, Temmuz'da yasalaşan 4'üncü yargı paketinin etkilerinin yüzeysel kaldığı tespitinde bulunarak bağımsız ve tarafsız yargının güvence altına alınmasını talep etti.  

Kavala 1400 gündür tutuklu: "Hukuk adına tartışılacak bir şey kalmadı"

İş insanı Osman Kavala, tahliye edilmesi yönündeki yargı kararlarına rağmen 1400 gündür cezaevinde. Avukatı Deniz Tolga Aytöre, "Kavala'nın tutuklu kılınması için hukuka karşı siyasi mücadele veriliyor" diyor  

2020'nin adalet istatistikleri: 13 milyon kişi şüpheli, 4 milyon sanık

2020 adalet istatistikleri açıklandı. Geçen yıl 1 milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkûm oldu. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise 2 bin 897 mahkûmiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi.  

AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Türk hukuk sisteminin "temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını daha güvenli hâle getirecek şekilde gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu" söyledi.  