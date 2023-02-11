  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Kahramanmaraş depremlerinde ağır tahribata uğrayan Adıyaman'da, tamamen kullanılamaz hale gelmiş olan bir bina
AdıyamanFotoğraf: Batu Bozkök/DW
FelaketTürkiye

Adıyaman kendini sahipsiz hissediyor

Batu Bozkürk
45 dakika önce

Depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da halk, yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi. Felaketin çok büyük bir tahribata neden olduğu şehre giden DW Türkçe ekibinden Batu Bozkürk, izlenimlerini aktardı.

https://p.dw.com/p/4NNFL

Depremin beşinci gününde, ekip arkadaşlarım Cem Fakir ve Ethem Tosun'la birlikte "Adıyaman il sınırı" tabelasını gördüğümüzde güneş doğmak üzere. Ancak manzara, önceki durağımız Elbistan'dan çok farklı değil: Yıkılmış binaların içerisinden tek bir ses duyabilmek için canla başla çalışan ekipler, hemen arkalarında onları izleyen, yaktıkları ateşin çevresine toplanan insanlar…

Kahramanmaraş depreminin en ağır etkilediği kentlerden Adıyaman'da, gece karanlığında, bir ateşin başında toplanmış olan insanlar
Fotoğraf: Batu Bozkürk/DW

"Daha önce neredeydiniz"

Adıyamanlı depremzede Bekir Gürkalem
Bekir GürkalemFotoğraf: Batu Bozkürk/DW

Bekir Gürkalem ateşin ısıttığı insanlardan bir tanesi. Kız kardeşi ve akrabaları sekiz katlı bir binanın enkazı altında kalmış. Ekipler uzun bir süre yardıma gelmemiş, ilk yardım 40'ıncı saatte gönüllülerden olmuş. "Ablamın sesi geliyordu, daha hızlı gelebilselerdi kurtarabilirdik" diyor Gürkelam. Ardından ateş başına, akrabalarının yanına dönüyor. Orada Gürkalem ailesinden bir kadın bize ağlayarak sesleniyor, "Buraya çok geç geldiniz, daha önce neredeydiniz?"

Adıyamanlı depremzede Bekir Gürkelam (sağ başta) ve ailesi
Adıyamanlı depremzede Gürkelam ailesiFotoğraf: Batu Bozkürk/DW

"Lavabo ihtiyacımızı karşılayacak yer yok"

Ardından 200 metre ötede AFAD'ın çadır kurduğu alana doğru ilerliyoruz. AFAD şehrin farklı bölgelerine çadırlar kurmuş, burada on civarında çadır var. Soba ise yalnızca birinde mevcut. Böyle olunca insanlar dışarıda odun kırarak ateş yakmaya çalışıyor.

Adıyamanlı depremzede Hamide Rahvan
Hamide RahvanFotoğraf: Batu Bozkürk/DW

Bu aileden on kişi enkaz altında kalmış. Hamide Rahvan anlatıyor: "Sesleri geliyordu, hepsi yaşıyordu. Bir tane çocuğumuzu sağ bir şekilde çıkardık. Enkazdaki babası da çocuğunu soruyordu. Sesi çıka çıka, orada içeride kaldı, kurtaramadık".

Rahvan Adıyaman'da şartların çok zor olduğunu dile getiriyor, çadırlara soğuk olduğu gerekçesiyle "Morg" benzetmesi yapıyor. "Burada elektrik yok, su yok, afedersiniz lavabo ihtiyacımızı karşılayacak yer bile yok" diyor.

Karapınar Mahallesi savaş alanı gibi

Sonrasında depremin faturasının daha ağır olduğu yere, arka sokaklara doğru ilerliyoruz. Karapınar Mahallesi'nde neredeyse ayakta kalmış bina yok. Burası deprem bölgesinden ziyade bir savaş alanına benziyor.

Kahramanmaraş depreminin an ağır etkilediği kentlerden Adıyaman'da, çöken bir binanın altında kalan iki otomobil
Fotoğraf: Batu Bozkürk/DW

Mahallede, tek başına ateş yakarak ısınmaya çalışan 73 yaşındaki Seyit Hüseyin Yılmaz'ı görüyoruz. Oturduğu bina yıkılmaktan son anda kurtulmuş. Birkaç blok ötede ise, abisinin yedi çocuğu, sekiz katlı bir apartmanın enkazı altında kalmış. Kurtarma çalışmaları için, "Yetkililer de bir şey yapamıyor. Onlar da perişan. Bir, iki bina değil, Adıyaman komple gitmiş" diyor. Çadır isteyen Seyit Hüseyin Yılmaz. AFAD'ın kurduğu çadırları o anda bizden öğreniyor.

Adıyamanlı depremzede Hüseyin Yilmaz
Hüseyin YilmazFotoğraf: Batu Bozkürk/DW

Aynı apartmanın enkazının kaldırılmasını bekleyen çok fazla kişi var. Ali Tanrıverdi'nin ablası içeride: "AFAD'ı kaç kere aradık, gelmedi. Özel ekip buraya geldi, ses duydu. Sonra Jandarma da sesi duydu. Fakat buradan ayrıldılar. 'Neden gidiyorsunuz?' diye sorunca 'Geleceğiz' dediler. Gelmediler" diyor. Yetkililere sitem ediyor.

Adımayanlı depremzede Ali Tanriverdi
Ali TanriverdiFotoğraf: Batu Bozkürk/DW

Ölü kokusu duyuluyor

Son olarak şehrin merkezine, valilik binasının olduğu yere gidiyoruz. Burada tam bir kaos hali var. Meydana sağlı sollu gelen arabaların, iş makinelerinin uyarı sesi, ambulans sesleri, ağır araçların zemini titreterek geçişi… Hepsi birbirine karışıyor. Yanlış adım attığınız anda bir aracın altında kalmanız muhtemel.

Depremin ardından Adıyaman'da bir caddede otomobiller
AdıyamanFotoğraf: Batu Bozkök/DW

O anda arabadan dışarı çıkıyorum. Burnuma bir koku geliyor. Bu kokuyu, Elbistan Devlet Hastanesi'nde de duymuştum. Cansız bedenlerin kokusu… Bunun çok daha ağırı ise Adıyaman mezarlığında, kepçeyle kazılan toplu mezarlarda, yan yana konulan cansız bedenlerden duyuluyor.

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Hatay'da bir kişi, depremlerde yıkılan binaların enkazı üstünde yürüyor - (11.02.2023)

Depremlerde altıncı gün: Can kaybı 22 bin 327'ye yükseldi

Politika13 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kahramanmaraş depremlerinde ağır tahribata uğrayan Adıyaman'da, tamamen kullanılamaz hale gelmiş olan bir bina

Adıyaman kendini sahipsiz hissediyor

Adıyaman kendini sahipsiz hissediyor

Felaket45 dakika önce
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay - (11.02.2023)

Hatay'ın yok olan mahallesi

Hatay'ın yok olan mahallesi

Toplum1 saat önce03:45 dak.
Antakya'da, Kahramanmaraş depremlerinden sonra yıkılan binalar - (10.02.2023)

"Deprem delilleri karartılmasın" uyarısı

"Deprem delilleri karartılmasın" uyarısı

Felaket2 saat önce
Türkei Syrien Erdbeben Rettungsarbeiten

Depremin psikolojik yıkımıyla mücadele nasıl olmalı?

Depremin psikolojik yıkımıyla mücadele nasıl olmalı?

Sağlık7 saat önce
Şili'de 2015 yılında meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunamide 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Şili: Depremin "kader" olmadığını kanıtlayan ülke

Şili: Depremin "kader" olmadığını kanıtlayan ülke

Felaket15 saat önce
Türkei Erdbeben Kahramanmaras

Depremlerden sonra Adıyaman

Depremlerden sonra Adıyaman

Felaket10 Şubat 202302:29 dak.
Ana sayfaya dön