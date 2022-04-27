AB‘ye göç kolaylaştırılıyor

AB Komisyonu, Birlik ülkelerine yasal göç sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan önlemler paketini tanıttı. Buna göre adaylar, oturum ve çalışma iznine tek başvuru ile müracaat edebilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'ya yasal göçü kolaylaştırmayı amaçlayan önlemler paketi açıkladı. Tasarı, AB sınırları içinde birleşik oturum ve çalışma izni ile uzun vadeli oturum hakkı sahiplerinin statüsünde değişiklikler içeriyor.

Tasarının ana hatları, hem göçmenler hem de iş verenler için bürokratik sürecin, dijitalleşmenin de katkısıyla kolaylaştırılmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını öngörüyor. AB Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve Göçten Sorumlu üyesi Margaritis Schinas, bugünlerde Ukrayna'dan gelen sığınmacılardan bağımsız, AB'nin kendi sınırları içindeki kalifiye eleman açığını kapatmak için, iş gücü göçüne dair uzun vadeli bir planının olması gerektiğini belirtti.

Margaritis Schinas Fotoğraf: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/picture alliance

Yasal göçün bir yandan insanlara hayat standartlarını yükseltme imkanı sunarken diğer yandan göç alan ülkelerde eğitimli iş gücü endişesini giderdiğini vurgulayan Schinas, bu durumun da ekonomiye ivme kazandırdığını dile getirdi. AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da, AB ülkelerine yasal yollarla her sene yaklaşık üç milyon göçmen geldiğini, buna karşılık yasa dışı göç ile Birlik ülkelerine gelenlerin sayısının 125 bin ile 200 bin arasında değiştiğini aktardı. Johansson ayrıca, yasal göçün, Avrupa ekonomisinin iyileşmesi ve hem dijital, hem de yeşil dönüşüm için çok önemli olduğunu ifade etti.

Oturum ve çalışma izni işlemlerinin kolaylaştırılması

Komisyon'un hazırladığı önlemler paketiyle, hem çalışma hem de oturum izni için birleştirilmiş bir başvuru sürecinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca farklı Avrupa ülkelerinde çeşitli sürelerde yaşayan göçmenlerin uzun vadeli oturum izni almasının da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ylva Johansson Fotoğraf: John Thys/AP/picture alliance

Bunun yanı sıra göçmenlerin ailelerini yanlarına alabilmeleri ve AB içindeki seyahatler konularında da iyileştirmeler, tasarıda yer alan diğer maddeler.

Komisyon'un tasarısında dikkat çekici bir diğer başlık AB çapında geçerli olacak bir yetenek platformu oluşturulması ile ilgili. Bu sayede iş arayanlar için Avrupa'nin daha çekici kılınması ve şirketlere, aradıkları elemanları bulmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Çalışanların eşit muamele görmemesi ve sömürülmesi gibi durumların önüne geçmeyi hedefleyen maddeler de yine tasarıda yer alıyor.

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