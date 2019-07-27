 AB′nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva | AVRUPA | DW | 03.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB'nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

IMF'de Christine Lagarde'dan boşalacak başkanlık koltuğuna yine Avrupa'dan bir kadın oturmaya hazırlanıyor. AB, Bulgar Kristalina Georgieva'yı aday gösterme kararı aldı.

Kristalina Georgiewa (picture-alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

Avrupa Birliği ülkeleri, Dünya Bankası'nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kristalina Georgieva'yı Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanlığı için aday gösterme konusunda anlaştı.

Christine Lagarde'dan boşalacak olan IMF Başkanlığı koltuğuna Georgieva'nın aday olarak sunulması için AB hükümetleri, 12 saat süren müzakerelerin ardından oylama yaptı. Bulgaristan asıllı Georgieva, iki tur üzerinden yapılan oylamada Hollanda'nın eski Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem'e karşı üstünlük sağlayan isim oldu. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter üzerinde paylaştığı mesajında "IMF görevine etkin katkı sağlamak için tüm niteliklere sahipsiniz" sözleri ile Georgieva'yı tebrik etti.

12 Eylül itibariyle Avrupa Merkez Bankası Başkanlığını üstlenecek olan Lagarde'ın, IMF'deki görevini alacak isim için aday gösterme süreci 6 Eylül'e kadar sürecek. IMF Yönetim Kurulu, 4 Ekim'e kadar seçimini yapmayı hedefliyor.

Bu ay 66 yaşına basacak olan Georgieva'nın göreve gelmesi için IMF'nin yasalarında değişiklik yapılması gerekecek. IMF yasaları, para kurulunu başına geçecek ismin 65 yaşından küçük olmasını talep ediyor.

Georgieva, Dünya Bankası'ndaki görevinin öncesinde Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımdan Sorumlu AB Komiseri olarak görev yapmış, ve ayrıca Avrupa Komisyonu'nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığını üstlenmişti. 

Ekonomi bilimi alanında doktorası olan Georgieva, 2016'da Antonio Gutteres'e karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarışmıştı.

Geleneksel olarak Avrupa ülkeleri, 189 ülkenin yer aldığı IMF'de başkan olacak ismi aday gösteriyor. Dünya Bankası Başkanı için aday belirleme görevini ise Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor.

AFP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

IMF Başkanlığı için beş adayda uzlaşıldı

Christine Lagarde’ın Frankfurt’taki yeni görevini devralmasının ardından IMF’yi kimin yöneteceğine ilişkin temaslar sürüyor. Halihazırda beş Avrupalı isimde uzlaşı sağlandı. (27.07.2019)  

IMF'nin yeni başkanı kim olacak?

Avrupa Merkez Bankası (EZB) başkanlığına aday gösterilen Lagarde’den boşalan IMF başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyor. (04.07.2019)  

Dünya Bankası: Küresel büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası küresel büyüme temposunun düşeceğini tahmin ediyor. Borçla finanse edilen ABD'deki canlanmanın uzun ömürlü olması beklenmiyor. (09.01.2019)  

Benzer içerik

G20-Mächte verabschieden Erklärung für globale Konzernsteuern

IMF Başkanlığı için beş adayda uzlaşıldı 27.07.2019

Christine Lagarde’ın Frankfurt’taki yeni görevini devralmasının ardından IMF’yi kimin yöneteceğine ilişkin temaslar sürüyor. Halihazırda beş Avrupalı isimde uzlaşı sağlandı.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Rusya'daki gözaltılara AB'den eleştiri 28.07.2019

Moskova’da muhalefet adaylarının yerel seçimlerden men edilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısı bini aştı. AB, protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi.

Luxemburg Treffen der Euro-Finanzminister zur Reform der Eurozone

IMF'nin yeni başkanı kim olacak? 04.07.2019

Avrupa Merkez Bankası (EZB) başkanlığına aday gösterilen Lagarde’den boşalan IMF başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Niederlande Den Haag | Frau mit Burka auf Rolltreppe (Getty Images/AFP/B. Maat)

Avrupa'da örtünme yasağı olan ülkeler

Hollanda’da yıllardır süren tartışmaların ardından örtünme yasağı sınırlı olarak yürürlüğe girdi. Avrupa’nın bazı ülkelerinde ise bu yasak uzunca bir süredir yürürlükte.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  