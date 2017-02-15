ABD'ye yapay zeka uyarısı: Geleceğin hakimi Çin olacak

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, görevinden geçen ay istifa eden baş yazılımcısı Nicolas Chaillan, Çin'e karşı yapay zeka alanında yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söyledi.

"Financial Times" gazetesine konuşan Chaillan, 2 Eylül'deki istifasının ABD ordusunda teknolojik dönüşümdeki yavaşlığı protesto amacı taşıdığını belirterek Çin'in ABD'yi geçişini seyretmeye tahammül edemediğini söyledi.

Chaillan, istifası sonrasında verdiği ilk röportajında, ABD'nin siber alanda Çin'e karşı rekabet edecek durumda olmamasının çocuklarının geleceğini tehdit etiğini ve bu durumun kendisini öfkelendirdiğini ifade etti.

"Çin'e karşı önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde rekabet edebilecek mücadele şansımız yok. Şu an için iş bitmiş durumda" diyen Chaillan, Çin'in yapay zeka, makine öğrenmesi ve siber becerilerde kaydettiği ilerlemelerle küresel hakimiyeti ele geçirmek üzere olduğu uyarısı yaptı.

"F-35'lerden daha önemli"

Bu tür yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği açısından beşinci nesil F-35 savaş uçakları gibi büyük bütçeli donanımlardan çok daha kritik önem taşıdığına vurgu yapan Chaillan, Çin'in geleceğin dünyasında egemen hale geleceği, medyadan jeopolitiğe geniş alanları kontrol edeceği öngörüsünde bulundu. Chaillan, bazı bakanlıklarda Amerikan siber savunmasının "çocuk bahçesi" seviyesinde olduğunu söyledi.

Chaillan, ayrıca Amerikan Google şirketini yapay zeka alanında Pentagon ile işbirliğinde isteksiz davranmakla eleştirdi, kamuoyunda yapay zeka ile ilgili yürütülen etik tartışmaların bu alandaki ilerlemeyi yavaşlattığını kaydetti. Chaillan, buna karşılık Çinli şirketlerin Pekin yönetimiyle işbirliği yapmak zorunda olduklarını ve etik tartışmalara girmeden bu alanda büyük yatırımlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

ABD'nin savunma harcamalarının hâlâ Çin'in üç katı olduğunu belirten Chaillan, ancak ABD'nin tedarik masraflarının çok yüksek olduğunu ve kaynakların yanlış alanlara aktarıldığını, bürokrasi ve aşırı düzenlemeciliğin Pentagon'da acil ihtiyaç duyulan değişimin önünü tıkadığını söyledi. Eski baş yazılımcı, enformasyon teknolojileri alanında bilgi ve deneyimi olmayan kişilerin kritik projelerin başına getirilmesini de eleştirdi.

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