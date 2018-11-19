 ABD′ye kitlesel göç: ″Geçmemize izin versinler″ | DÜNYA | DW | 23.11.2018

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DÜNYA

ABD'ye kitlesel göç: "Geçmemize izin versinler"

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için ilerleyen binlerce göçmenden Meksiya'ya ulaşanlar ABD sınırında geçişlerin açılması için protesto eylemi yaptı. Meksika geçişi kapatırken, ABD güvenlik önlemlerini sertleştirdi.

US-Grenze zu Mexiko | Hunderte Migranten demonstrieren in mexikanischer Grenzstadt Tijuana (Reuters/K. Kyung-Hoon)

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ulaşmak üzere ilerleyen "göçmen kervanı"ndan yüzlerce kişi Meksika'nın Tijuana kentindeki sınır geçişinde toplandı. Göçmenler, ABD'ye iltica başvurusunda bulunabilmek için sınırın açılmasını talep ediyor.

Yüzlerce göçmenin ABD-Meksika sınır geçiş noktasında toplanması üzerine Meksikalı yetkililerin sınır geçişini kapattıkları bildirildi. Göçmenlerin protesto eylemleri üzerine helikopter ve insansız hava araçlarının devreye sokulduğu bilgisi verildi.

Sınır geçişinde toplanan göçmenler, ABD’ye giriş yapmalarına izin verilmesini istiyor. ABD’de iltica başvurusu yapmak isteyen göçmenlerden biri AFP haber ajansına, “Geçmemize izin versinler, ailelerimizi Honduras’ta bıraktık, ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Çalışmaya başlamamız lazım” diye konuştu.

Sınır geçişinde güvenlik önlemleri artırılırken, göçmenlerin büyük bölümünün sınırı geçinceye kadar geçiş noktasında kalmaya devam etmek üzere çadırlar kurdukları belirtildi.

Binlerce kişilik göçmen kervanında yüzlerce çocuk da bulunuyor

Binlerce kişilik göçmen kervanında yüzlerce çocuk da bulunuyor

Tijuana kent yönetimi insan hakları örgütlerine yönelik suçlamalarda bulunarak, örgütlerin göçmen kervanındaki kişilerin kontrol edilmesini engelledikleri öne sürüldü. Kentte uzun süredir Orta Amerika'dan gelen göçmenlere yönelik protesto gösterileri düzenleniyor. Kent sakinleri protestolarında göçmenleri istemediklerini belirtiyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum kentte acil durum ilan ederek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı. Gastelum, "Tijuana halkının paralarını hiçbir göçmen için harcamayacağım" dedi.

ABD sınırında yetkililer teyakkuzda

ABD askerleri sınırda güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor

ABD askerleri sınırda güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor

Sınırın ABD tarafında ise göçmenlerin olası geçişlerini önlemek üzere güvenlik önlemleri sertleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha durumun kontrolden çıkması durumunda sınır geçişlerini kapatacaklarını yineledi. Sınırda yüzlerce asker ve polis konuşlandırılmış durumda.

Resmi verilere göre Tijuana'da ABD'ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanından yaklaşık 4 bin 700 kişi bulunuyor. 5 bin ile 7 bin arasındaki göçmenin de kısa süre sonra kente ulaşması bekleniyor. Göçmenler kentteki futbol stadyumunda kalıyor. Ancak yağışlı hava nedeniyle stadyumun zeminin yumuşadığı ve çok sayıda kişinin hastalandığı bilgisi verildi.

Göçmen kervanına bağlı ilk göçmenler Ekim ayı ortalarında Honduras'tan yola çıkmıştı. Orta Amerika ülkelerindeki yoksulluk, işsizlik ve suç çetelerinden kaçarak ABD'ye ulaşmaya çalışan üç kervanın daha yollarda olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump, ülkeye yasa dışı yollarla kimsenin alınmayacağını açıklamış, Meksika sınırına binlerce asker konuşlandırmıştı.

DW,AFP,KNA/GA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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