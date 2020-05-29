 ABD’ye DSÖ kararını gözden geçirme çağrısı | AVRUPA | DW | 30.05.2020

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AVRUPA

ABD’ye DSÖ kararını gözden geçirme çağrısı

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Washington'a, Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini sonlandırma kararını "gözden geçirme" çağrısı yapıldı. Açıklamada, pandemi zamanında her türlü desteğin elzem olduğu vurgulandı.

Ursula von der Leyen ve Josep Borrell

Ursula von der Leyen ve Josep Borrell

Avrupa Birliği'nden (AB) Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü koronavirüsün yayılmasını engellemede başarısız olmakla suçladığı DSÖ ile ilişkilerini keseceklerini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, iki lider ABD'yi kararını gözden geçirmeye davet etti. Söz konusu metinde, "DSÖ şimdi ve gelecekte pandemilere verilecek uluslararası cevaba öncelik etmeye devam etmeli" denilerek bunun için her türlü katılım ve desteğin elzem olduğu vurgulandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da attığı tweette Trump'ın kararını uluslararası sağlık siyaseti adına üzücü olarak nitelendirmişti. DSÖ'nün geleceği için ihtiyacı olanın reform olduğunu ifade eden Spahn, AB'nin finansal anlamda daha fazla elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulamıştı. Spahn, "Sağlık bakanlığı olarak Almanya'nın AB Başkanlığı dönemindeki hedeflerinden birinin de bu yönde olduğunu" ifade etmişti.

DSÖ’ye en fazla kaynak aktaran ülkeydi

Geçen ay Çin'e karşı "fazla yumuşak davranmakla" suçladığı DSÖ'ye aktarılan fonları askıya alma kararı alan Trump, Cuma günü ise ilişkileri tamamen kesme kararını açıklamıştı. Trump, "Talep edilen ve büyük ihtiyaç olan reformları yapmakta başarısız oldular. Bugün DSÖ  ile ilişkimizi sonlandırıyoruz ve bu fonları dünya çapında diğer hak eden küresel sağlık ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

DSÖ'ye en fazla kaynak sağlayan ülke konumunda olan ABD, 2019'da örgüte 400 milyon doların üzerinde fon aktarmıştı. 

AP / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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