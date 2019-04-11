 Abdullah Gül: Seçim tartışmaları Türkiye′nin itibarını zedeliyor | TÜRKİYE | DW | 12.04.2019

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TÜRKİYE

Abdullah Gül: Seçim tartışmaları Türkiye'nin itibarını zedeliyor

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, 31 Mart'ta seçilen bazı adaylara mazbata verilmemesi ve sonuçların geciktirilmesini eleştirdi. Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" uyarısı yaptı.

Abdullah Gül

Abdullah Gül

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşanan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

Çok partili sisteme geçildiği 1950 yılından bu yana seçimlerin hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını belirten Gül, "Ancak üzülerek görüyoruz ki son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

YSK'nın seçilen bazı adaylara mazbata vermemesini ve seçim sonuçlarının geciktirilmesini eleştiren Gül, "Seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler" değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi" diyen Gül, seçim sonuçlarına itirazların incelenip sonuçlandırılmasının hızla bitirilmesi gerektiğini söyledi. Gül, yazılı açıklamasını "Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" diye sonlandırdı.

DW/BK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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