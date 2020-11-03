 ABD′nin ilk trans senatörü seçildi | DÜNYA | DW | 04.11.2020

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DÜNYA

ABD'nin ilk trans senatörü seçildi

ABD'de ilk kez trans bir birey, senatör olarak seçildi. Demokratların adayı Sarah McBride, Delaware Eyaleti Senatosu için yapılan seçimde Cumhuriyetçi adayı geride bıraktı.

ABD'nin ilk trans senatörü Sarah Mcbride

ABD'nin ilk trans senatörü Sarah Mcbride

Demokratların adayı Sarah McBride'ın, Delaware Eyaleti Senatosu üyeliği için Cumhuriyetçi aday Steve Washington'a karşı yarıştığı seçimi kazandığı bildirildi. McBride, böylece ABD'nin ilk trans senatörü oldu.

LGBTİ+'ların haklarını savunan 30 yaşındaki McBride, kazandığının belli olmasının ardından Twitter hesabından "Bugünün demokrasimizin trans çocuklar için de büyük ve yeterli olduğunu göstermesini umuyorum" mesajını paylaştı.

McBride, ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da staj yapmıştı.

Vermont eyaletinde de 26 yaşındaki trans birey Taylor Small, eyalet milletvekili olarak seçildi. Demokratların adayı Taylor, Twitter hesabından ülkenin beşinci trans milletvekili olduğunu duyurdu.

ABD'de ilk trans milletvekili, 2017 yılında Virginia eyaletinde seçilmişti.

dpa,AFP/HS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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