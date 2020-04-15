ABD’nin DSÖ’ye yardımları durdurma kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yardımların durdurulduğu yönündeki açıklaması uluslararası alanda geniş yankı buldu. Çok sayıda ülke ve uluslararası organizasyon kararı eleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgında uluslararası toplumun dayanışma içinde işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek DSÖ'nün ABD'lileri de koruduğunu hatırlattı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Trump'ın kararını eleştiren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan yapan Borrell, kararın çok "üzücü" olduğunu söyleyerek "DSÖ'nün çabalarına hiç olmadığı kadar gerekli olduğu böyle bir zamanda bu adımın atılmasının hiçbir gerekçesi yok" ifadesini kullandı.

Çin hükümeti de ABD'nin aldığı kararı "ciddi endişe verici" diye nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'de yaptığı açıklamada, korona krizinde durumun "karanlık" olduğunu belirterek dünyanın önemli bir noktada olduğuna işaret etti.

Bakanlık böyle bir durumda Amerikan yönetiminin aldığı kararın DSÖ'yü zayıflattığını ve salgına karşı mücadelede uluslararası işbirliğini de sarstığını kaydetti. Çin, ABD'den "sorumluluk ve yükümlülüklerini ciddiye alarak yerine getirmesini" talep ederek DSÖ'yü virüsle mücadeledeki uluslararası görevinde desteklemesini istedi.

Rusya'dan yapılan açıklamada ise Trump’ın kararını "bencilce" şeklinde nitelendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'ya yaptığı açıklamada, "Bu pandemi konusunda dünyada olup bitenlere Amerikan yönetiminin çok bencilce yaklaşımının bir ifadesidir“ dedi.

Almanya’da ise hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, DSÖ'nün yeterli şekilde finanse edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "ithamların hiçbir işe yaramadığını" belirterek COVID-19'a karşı sıkı işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump DSÖ ile ilgili ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında DSÖ'nün koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde sorumluluğu olduğunu savunarak örgütün en temel görevini yerine getiremediğini söylemişti. Trump, "DSÖ'nün kötü yönetimi ve Çin'i duyduğu güveninin salgının daha trajik hale gelmesine ve dünyaya yayılmasına neden olduğunu" iddia etmişti.

Hükümetinin önümüzdeki 60-90 gün içinde "DSÖ'nün koronavirüsün yayılmasının gizlenmesi ve kötü idare edilmesinde nasıl bir rol oynadığını" inceleyeceğini ifade eden Trump, bu yapılana kadar örgüte maddi yardımları durdurduklarınıbelirtmişti.

ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla mali katkı sunan ülke. Organizasyona 2020 ve 2021 yıllarında toplam 232 milyon dolar mali yardım yapması öngörülüyor. BM'nin en önemli sağlık organizasyonu olan DSÖ'ye yapılan mali yardımlar, ilgili ülkenin nüfusu ve refah düzeyi baz alınarak belirleniyor.

KNA, AFP, dpa / HT,HS

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