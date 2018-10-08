 ABD′nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti | DÜNYA | DW | 09.10.2018

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DÜNYA

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Haley yıl sonuna kadar görevine devam edecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley (sol) ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley (sol) ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Açıklama, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump'ın Haley ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Büyükelçi Haley'in altı ay önce kendisine "biraz ara vermek istediğini” söylediğini belirtti. Haley'in "harika bir iş" çıkardığını belirten Trump, "Hepimiz senin için bir bakımdan seviniyoruz ancak (seni) kaybediyor olmaktan da nefret ediyoruz. Umarım bir noktada geri dönersin. Belki bir başka sıfatla" diye konuştu. Trump, Haley'den boşalan göreve kimin geleceğini ise iki ile üç hafta içinde kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Haley: Zamanı gelince kenara çekilmek gerek

İstifasının gerekçesiyle ilgili basın mensuplarına yorum yapmaktan kaçınan Nikki Haley, "Hükümet yetkilileri açısından ne zaman kenara çekileceğini bilmek son derece önemlidir" diye konuştu. Haley, "Aynı enerji ve gücü ortaya koyabilecek başka insanlar için görev değişikliğine gitmek bazen iyidir" dedi. Haley, Trump dönemindeki ABD dış politikasını da övdü. "Bakın iki yılda ABD'nin dış siyasetinde neler oldu. Şimdi ABD'ye saygı duyuluyor" yorumunu yapan Haley, "Devletler yaptığımızı beğenmeyebilir ama yaptığımıza saygı duyuyor. Biliyorlar ki bir şey yapacağımızı söylediğimiz de onu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Nikki Haley (sol) ile Abd Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda fikir alışverişi yapıyor

Nikki Haley (sol) ile Abd Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda fikir alışverişi yapıyor

46 yaşındaki Haley 2010 yılında Güney Carolina eyaleti valiliğine seçilmişti. Eyaletin ilk kadın valisi olan Haley, ikinci dört yıllık görev dönemi tamamlanmadan önce Trump tarafından ABD'nin BM daimi temsilciliği görevine aday gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin yükselen yıldızları arasında sayılan Nikki Haley'in 2020 yılındaki başkanlık seçiminde partinin muhtemel başkan adayları arasında olabileceği yönünde medyada spekülasyonlar yapılıyordu. Basın toplantısında konuya değinen Haley, 2020 seçimlerinde başkan aday adayı olarak yarışmayı düşünmediğini ve Trump'ın seçim kampanyasına destek vereceğini söyledi.

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair herhangi bir şey bilmediğini söyleyen Trump, konuyla ilgili olarak Suudi makamlarıyla görüşeceğini belirtti. Bu açıklamasından bir gün önce konuyla ilgili başka bir açıklama yapan Trump, "Endişeliyim. Bu konuyu duymak hoşuma gitmiyor. Çözüleceğini umut ediyorum" demişti.

Pazartesi günü açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Suudi Arabistan hükümetine çağrıda bulunarak Kaşıkçı'nın kaybolmasının eksiksiz bir şekilde soruşturulmasına destek vermesini ve bu soruşturmanın sonuçları konusunda şeffaf olunmasını talep etmişti. Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerinin konu hakkında Suudi Arabistan'la diplomatik kanallar aracılığıyla konuştuğunu sözlerine eklemişti.

AFP,dpa,rtr/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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