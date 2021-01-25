ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, mesafe ve maske takılması gibi koruyucu önlemlerin uygulandığı okulların enfeksiyon merkezine dönüşme riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Önleme Dairesi (CDC) tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırmada, yüz yüze eğitimin devam ettiği ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullardan toplanan veriler incelendi. Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, incelenen okullar arasında koronavirüs enfeksiyonlarına rastlandığını, ancak "okulların enfeksiyonların artmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair çok az kanıt elde edildiğini" belirttiler.

Rahatlatan açıklama

Enfeksiyon vakalarının tespit edildiği okullardan elde edilen verilerle, toplu konutlarda ve çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde görülen vakalar karşılaştırıldığında, buralarda bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden uzmanlar, bu durumun okullara yönelik kaygıyı azalttığına işaret ettiler.

Salı günü araştırmanın sonuçlarının yayınlandığı Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) görüşlerini aktaran araştırma ekibi, elde edilen sonuçlara göre yüz yüze eğitimin sürdürülebileceğini veya yüz yüze eğitime geçilebileceğini vurguladı. Ancak uzmanlar okullarda koruma önlemlerinin ihmal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Öğrencilere maske öneriliyor

Buna göre mesafe kurallarına uyulması, genel maske zorunluğu getirilmesi, sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve eğitimin kalabalık olmayan küçük gruplarla sürdürülmesi tavsiye edildi. Ayrıca yeni vakaları veya semptom göstermeyenleri hızla tespit edip önlem alabilmek için öğretmen ve öğrencilere koronavirüs testlerinin de sıklıkla yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca kapalı alanlarda spor ve diğer etkinliklerin yapılması hakkında da çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Aşı umutları artırdı

Raporu kaleme alan uzmanlar, çok sayıda koronavirüs aşısının ruhsat alması nedeniyle 2021-2022 öğretim yılında eğitim ve spor etkinliklerinin daha güvenli ortamlarda gerçekleşmesi için "ufukta çok fazla umut var" ifadesini kullandılar.

Bu arada dünya çapında sağlık otoriteleri, çok daha kolay bulaşabilen mutasyona uğramış koronavirüs varyantlarının yayılmasından endişe duyuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni virüs varyantlarının çocuklar ve ergenlere daha kolay bulaşıp bulaşmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor. AncakDSÖ tarafından geçen hafta açıklanan raporda okulların kapatılmasının öğrencilerde sağlık sorunlarına ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceği endişesi dile getirilmişti. Aynı raporda, bu nedenle okulların kapatılmasının "son çare olarak, belirli bir zamanla sınırlı ve sadece yoğun bulaşma alanlarında yerel düzeyde uygulanması gerektiğine" vurgu yapılmıştı.

Şu anda Almanya'da 14 Şubat'a kadar yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle okullar ve anaokulları kapalı. Sadece anne ve babaları çalışmak zorunda olan çocukların kabul edildiği acil sınıflar oluşturuldu. Bununla birlikte, vaka sayılarında kaydedilen azalma nedeniyle okulların yeniden aşamalı olarak normal eğitime geçmeleri de tartışılıyor.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe