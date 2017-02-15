ABD'li uzman: Pandemi 2022 ilkbaharında bitebilir

ABD'de hükümete salgın danışmanlığı yapan ünlü immünolog Anthony Fauci, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs pandemisinin sona ermesinin insanların davranışlarına, özellikle de aşı olma isteğine bağlı olduğu uyarısında bulundu.

Amerikalıları aşılarını yaptırmaya çağıran Fauci, aşının pandeminin bitme süresini önemli ölçüde kısaltacağına dikkat çekerek "Aşınızı olun ve zamanı hızlı bir şekilde kısaltın" dedi.

"2022 ilkbaharının garantisi yok"

Fauci, Amerikan haber kanalı CNN'de yaptığı açıklamada da insanların aşılarını yaptırmaları durumunda pandeminin 2022 ilkbaharında kontrol altına alınabileceğini söyledi. Bu tarihe kadar belirli bir normalliğe dönülebileceğini, ancak bu tarihin de bir garantisi olmadığını ifade eden Fauci, ABD'de hâlâ 90 milyon kişinin aşı olmadığına dikkat çekti.

Aşı şüphecilerinin çoğunun muhafazakâr medya ve politikacılardan etkilendiğini söyleyen Fauci, kış aylarının grip ve diğer solunum yolu hastalıkları nedeniyle zor geçebileceği uyarısında da bulundu.

Fauci, daha önce NPR televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'de normalleşme için 2022 sonbaharı tarihini vermişti. Ancak bunun kendi hatası olduğunu söyleyen Fauci, bu tarihi şimdi düzeltmek istediğini de ifade etti.

Vaka artışı endişe verici boyutta

ABD'de Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayısı endişe verici boyutta. Günlük ortalama vaka sayısının 137 bine dayandığı ülkede, bu geçen haftaya kıyasla yüzde 12 artış anlamına geliyor. ABD Sağlık Dairesi (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatanların sayısının da geçen haftaya göre yüzde 23 artış gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ABD'de aşılarını tamamlayanların oranı ise nüfusun yüzde 51'i.

dpa,Reuters/HS,SSB

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