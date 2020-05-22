 ABD′li milyarderler korona krizinde servetine servet kattı | EKONOMİ | DW | 22.05.2020

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EKONOMİ

ABD'li milyarderler korona krizinde servetine servet kattı

Koronavirüs krizinde ABD'de bir ayda 20 milyonu aşkın kişi işini kaybederken milyarderlerin serveti daha da arttı. Krizden en kazançlı çıkan şirketler ise Amazon ve Facebook oldu.

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Koronavirüs salgını ABD ekonomisinde büyük kayıplara ve rekor işsizliğe yol açarken "süper zenginler" servetlerine servet kattı.

ABD merkezli iki düşünce kuruluşunun Forbes milyarderler listesi verileri üzerinden yaptığı analize göre Amerikalı milyarderlerin serveti koronavirüsün patlak vermesi sonrasındaki iki ay içinde yüzde 15 oranında arttı.

Americans for Tax Fairness (Vergi Adaleti için Amerikalılar) ve Politika Araştırmaları Enstitüsü Eşitlik Programı adlı kuruluşların analizinde, ABD'li 600'ü aşkın milyarderin toplam servetinin 18 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında 434 milyar dolar arttığı kaydedildi. Bu artışta, özellikle teknoloji firmalarının borsa değerlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Analize göre, e-ticaret ve bulut teknolojisi şirketi Amazon'un başkanı Jeff Bezos'un serveti yüzde 30 artarak 147 milyar 600 milyon dolara, Facebook'un başkanı Mark Zuckerberg'in serveti ise yüzde 45'in üstünde artışla 80 milyar dolara yükseldi.

Korona krizinden teknoloji şirketleri kazançlı çıktı.

Korona krizinden teknoloji şirketleri kazançlı çıktı.

İki ayda 37 milyon işsiz

ABD'li zenginlerin serveti büyürken ülkede koronavirüs nedeniyle işsizlik ise tırmanmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre ülkede Mart ayı ortasından bu yana işini kaybedenlerin sayısı 36 milyon 800 bini aştı.

İşsizlikteki artış tüm eyaletlerde kaydedilirken 43 eyalette rekor düzeye ulaştı. Şans oyunları ve turizmle ünlü Los Angeles'ın da dahil olduğu Nevada eyaletinde işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 24,2'lik sıçramayla yüzde 28,2'ye yükseldi. Ülke genelinde Nisan ayı işsiz oranı ise yüzde 14,2 olarak kaydedildi. 8 Mayıs'ta açıklanan rakamlara göre sadece Nisan ayında 20,5 milyon kişi işini kaybetti.

Koronavirüs vaka sayısının 1,5 milyonu aştığı ABD'de virüs toplam 94 bin 700 can aldı.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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