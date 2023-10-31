ABD'li Müslümanlardan Biden'a Gazze ültimatomu

ABD'li Müslümanlar, Gazze'de ateşkes için Başkan Biden'a geceyarısına kadar mühlet verdi. Biden'ın yeniden seçilebilmesi için kritik önem taşıyan Müslümanlar, "Ateşkes yoksa oy da yok" dedi.

ABD'de aralarında Demokrat partiden Kongre üyelerinin de bulunduğu Müslüman aktivistler, Gazze'de ateşkes sağlamak üzere somut adım atması için Başkan Joe Biden'a bu geceyarısına kadar mühlet verdi.

Ulusal Müslüman Demokratik Konseyi (NMDC), Biden'ın TSİ 00.00'a kadar İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak ateşkes sağlamaması durumunda 2024 yılındaki Başkanlık seçimlerinde milyonlarca Müslümanın kendisine bağış yapmasını ve oy vermesini engellemek üzere çalışacağını bildirdi.

NMDC üyeleri arasında, Başkanlık seçimlerinde seçim sonucunu belirleme potansiyeline sahip Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletlerden Demokrat partili isimler de bulunuyor.

NMDC'nin yayımladığı "2023 Ateşkes Ültimatomu" başlıklı açık mektupta, Biden'a hitaben "Yönetiminizin koşulsuz desteği, sağladığı kapsamlı finansman ve askeri teçhizat, sivil kayıplara yol açan şiddetin devamında önemli rol oynamakta ve geçmişte size inanan seçmenlerin güvenini sarsmaktadır" ifadesine yer verildi.

Demokrat seçmenler adına kaleme alınan metinde "8 bini aşkın Filistinlinin katledilmesi ve Gazze'deki insani felaketin kabul edilemez olduğu" belirtilerek "Beyaz Saray'ı acilen bir ateşkes için çaba göstermeye çağırıyoruz. Başkan olarak bu duruma etki etme ve adil ve kalıcı bir çözüm için çalışma gücüne ve sorumluluğuna sahipsiniz" denildi.

"Kritik eyaletlerde pek çok Müslüman seçmen yaşıyor"

Ateşkesi savunmayan ve İsrail'in Filistin halkına yönelik taarruzunu benimseyen adayların seçilmemesi için seçmen tabanını harekete geçireceğini belirten NMDC, Michigan, Ohio, Iowa, Florida, Arizona, Nevada, Georgia, New Jersey, Pennsylvania ve Tennessee'de kendilerini destekleyen pek çok seçmenin yaşadığına işaret etti.

Metinde, "Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes ilan edilmesini, Gazze halkına destek olmak üzere insani yardım koridoru oluşturulmasını, masum erkek, kadın ve çocukları gıda ve su gibi temel gereksinimlerinden mahrum bırakan ablukanın sona erdirilmesini talep ediyoruz" denildi.

Müslümanların yüzde 70'i Biden seçmeni

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Direktörü Basim Elkarra da Müslümanların oylarının Biden'ın 2024'te yeniden seçilme arzusunda belirleyici rol oynayacağına vurgu yaptı.

Minnesota'daki Müslüman Amerikan dernekleri de Başkan Biden'ın Çarşamba günü eyalete yapacağı ziyaret öncesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Salı günü öğlen saatlerinde biten bir ültimatom vermiş, Biden'ın ziyareti sırasında protesto gösterisi düzenleyeceklerini bildirmişti.

CAIR'in Minessota teşkilatı direktörü Jaylani Hussein, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Müslüman Amerikalıların yüzde 70'inin Biden'a oy verdiğini hatırlattı.

DW,rtr/BK,HT

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