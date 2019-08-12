 ABD’li kadın futbolcuların eşitlik mücadelesi | YAŞAM | DW | 15.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

ABD’li kadın futbolcuların eşitlik mücadelesi

Geçen ay Fransa'da dünya şampiyonu olan ABD Kadın Futbol Milli Takımı oyuncuları, erkek meslektaşları ile aynı ücreti elde edebilmek için ABD Futbol Federasyonu'ndan davacı olmaya hazırlanıyor.

Frankreich, Paris: USA Fans mit Plakat Equal Pay (picture-alliance/M. Kappes)

Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan ABD Milli Takımı'nın oyuncuları, erkek meslektaşları ile aynı ücreti almak için yargıya gitmeye hazırlanıyor. Son şampiyonlukla birlikte tarihinde dört dünya şampiyonluğu bulunan milli takım ile Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF) arasında, kadın futbolculara ödenen paraların iyileştirilmesi için yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Kadın futbolcuların sözcülüğünü yapan Molly Levinson, dünya şampiyonlarının "keyifle" yargı sürecini beklediklerini dile getirdi. 

"Görüşmelere büyük bir umutla gittik ancak sonuçta federasyonun temel ayrımcı şartlarında ısrarcı olduğunu hayal kırıklığı içinde gördük" diyen Levinson, "Carlos Cordeiro başkanlığındaki USSF'nin kadınlara, erkeklerden daha az para vermeye devam etmek istediği açık. Ama bunda başarılı olamayacak" ifadesini kullandı.  Levinson mücadelelerini yargıya taşıyacaklarını dile getirerek, "Dünyanın gözü ABD'de. Ve kadın futbolcular dünyaya, USSF'den hak ettikleri eşit ücreti alacaklarını söylüyor" dedi.

USSF Başkanı Cordeiro'dan savunma

USSF'den yapılan açıklamada ise, görüşmeleri yürüten federasyon yetkililerinin çözüm için çaba sarfetmeye devam ettiği bildirildi. ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cordeiro ise kadın futbolcuların zaten 2010 yılından bu yana erkeklerden daha fazla para kazandıklarını dile getirdi. Cordeiro, federasyonun 2010-2018 döneminde kadın futbolculara toplam 34,1 milyon dolar, erkeklere ise 26,4 milyon dolar ödeme yaptığını dile getirdi. Molly Levinson'a göre ise Federasyon Başkanı Cordeiro'nun kamuoyu ile paylaştığı bu rakamlar tamamen manipüle edilmiş verilerden oluşuyor. Kadınlarla ilgili meblağda, Dünya Kupası'na katılma primleri ve kulüplerden elde edilen gelirlerin de hesaba katıldığını aktaran Levinson, eşit koşullar üzerinden yapılan her hesaplamada erkeklerin kadınlardan çok daha fazla kazandığının görüleceğini vurguladı.

ABD'li ekip son olarak FIFA Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonasını kazanmıştı.

ABD'li ekip son olarak FIFA Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonasını kazanmıştı.

Erkek futbolculardan destek

Kadın futbolcuların eşitlik mücadelesine erkek meslektaşları da destek veriyor. Erkek futbolcular sendikasından yapılan açıklamada, "Bu yine, sürekli çatışmalarla ve hukuki anlaşmazlıklarla gündemde olan ve parayı sporun gelişmesi için nasıl harcayacağını bilmeden, sadece gelen gelirleri ve kazancını artırmayı düşünen federasyonun her zamanki tavrı" denildi. Açıklamanın devamında, "Kadın Milli Takım oyuncuları, eşit bir biçimde ücretlendirilmeyi hak ediyor ve bunun için mahkeme ya da Kongre'de hukuki mücadeleye girmek doğrudur" ifadesi kullanıldı.  

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Mart ayında, Carlos Cordeiro yönetimindeki USSF hakkında, cinsiyet eşitsizliği nedeniyle davacı olmuş ve kendilerinden daha başarısız olan erkek milli takımı oyuncuları ile eşit şekilde ücretlendirilmeyi talep etmişti. Konunun gelinen aşamada uzlaşma mahkemesinde devam etmesi bekleniyor.

SID / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Fussball l Schiedsrichterin Stéphanie Frappart

UEFA'dan dünyaya İstanbul'dan cinsiyet eşitliği mesajı 12.08.2019

UEFA, İstanbul'da oynanacak Erkekler Süper Kupa Finali'ne Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ı görevlendirdi. Bu görevi ilk kez bir kadının üstlenmesi UEFA tarafından tarihi bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Saudi Arabien Frauen mit Burka auf der Straße

Suudi kadınlara erkek onayı olmadan seyahat hakkı 02.08.2019

Suudi Arabistan'da kadınlar artık bir erkek aile ferdinin izni olmadan yurtdışına gidebilecek ve pasaport çıkarabilecek.

Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen in Istanbul

İstanbul Sözleşmesi’nin beş yılı: "Uygulama için siyasi kararlılık eksik" 01.08.2019

Kadınları şiddete karşı korumada devletlerin üstüne düşeni yapmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye de imza attı. Ancak kolluk kuvvetleri ve yargının "somut delil" talebi kadınları savunmasız bırakabiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok

Almanya'da yapılan bir araştırma çoklu görevlerde kadınların erkeklerden daha iyi olduğu kanısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoklu görevlerde kadınlar ve erkekler arasında fark yok.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  