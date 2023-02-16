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Fotoğraf: ESER PAZARBASI/DHA
EkonomiTürkiye

ABD'li bankadan deprem maliyeti tahmini

11 dakika önce

ABD'li banka JPMorgan, depremlerin Türkiye ekonomisine maliyetinin 25 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu. Banka, ayrıca TCMB'nin faizleri indirmesini bekliyor.

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ABD'li banka JPMorgan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine doğrudan maliyetinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2,5'i, yani 25 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu.

JPMorgan ekonomistlerinden Fatih Akçelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Türkiye'deki deprem trajik ölçüde can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçlar doğuracak" dedi.

JPMorgan ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

Akçelik, "Türkiye'deki siyasi liderlik depremden önce de faizlerin indirileceği sinyalleri vermişti" dedi. JPMorgan uzmanı, "Başlangıçta 18 Haziran olarak planlanan seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılmasını ihtimal dışında bırakmıyoruz. Ancak, Türkiye'de parasal aktarım mekanizması sekteye uğradığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 36 bin 187 kişinin yaşamını yitirdi. Depremlerde 108 bin 68 kişi yaralanırken, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Reuters,DW/BÖ,BK

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