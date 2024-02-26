ABD'li asker İsrail'i protesto için kendini yaktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir havacı asker, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yaktı.

ABD Hava Kuvvetleri askerin aktif görevde olduğunu doğruladı. Washington itfaiyesi ateşin Gizli Servis tarafından söndürüldüğünü ve askerin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Protestocunun hayati tehlikesi sürüyor.

ABD medyası askerin eylemini Twitch hesabından canlı olarak yayınladığını duyurdu. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde askerin sivil kıyafetli değil kamuflajlı olduğu ve elinde bir termos taşıdığı görülüyor. Adının Aaron Bushnell olduğunu söyleyen ve "Artık soykırım suçuna ortak olmayacağım" diyerek İsrail Büyükelçiliği önüne yürüyen asker, cep telefonunu yere koyduktan sonra termos içindeki yanıcı sıvıyı başından üzerine döküyor ve ardından kendini ateşe veriyor. Askerin üzerinden alevler yükselirken defalarca "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor. Ardından etraftaki güvenlik görevlileri yangın söndürücüyle askere müdahale ediyor. Doğruluğu teyit edilemeyen görüntüler Twitch hesabından kaldırıldı.

Olayın Pazar günü yerel saatle saat 13.00 sularında meydana geldiği öğrenildi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi dışına çıkarak düzenlediği saldırılara yanıt olarak İsrail Gazze'ye havadan, karadan ve denizden operasyonlar düzenledi. Hamas'ın saldırılarında İsrail'in verdiği bilgilere göre 1160 kişi ölürken yaklaşık 250 kişi de rehin alındı. İsrail'in ağır bombardımanında ise Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre çoğu kadın ve çocuk 29 bin 690'dan fazla insan hayatını kaybetti.

AFP / EC, JD

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