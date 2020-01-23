 AB′den yeni ″doğal gaz arama″ yaptırımı | AVRUPA | DW | 05.02.2020

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AVRUPA

AB'den yeni "doğal gaz arama" yaptırımı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğal gaz arama faaliyetlerine katılan kişilere yaptırım kararı alma hazırlığında. Kararın Perşembe günü değerlendirildikten sonra uygulanması öngörülüyor.

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğal gaz arama çalışmalarına katılan kişilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Birden fazla AB diplomatının aktardığına göre Salı günü bir araya gelen Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri, bu bağlamda iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına AB’ye giriş yasağı getirdi. Karar uyarınca söz konusu iki kişinin AB'deki varlıkları da donduruldu.

Kararın, Perşembe günü ilgili AB kurulu tarafından hukuki açıdan değerlendirildikten sonra Bakanlar Konseyince onaylanarak yürürlüğe konması bekleniyor.

Kıbrıs açıklarında doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, çeşitli ülkeler arasında, bunların işletme hakkı ile ilgili yoğun bir tartışma yaşanıyor. Gerek Türkiye gerek ise Kıbrıs Cumhuriyeti, söz konusu doğal gaz alanları üzerinde hak sahibi olduğunu öne sürüyor. Bu bağlamda, Libya ile Deniz Yetki Alanları Mutabakatı imzalayan Türkiye, Akdeniz’deki egemenlik sahasını büyük oranda genişleten bir adım atmıştı.

AB'nin Türkiye’ye yaptırımları

AB'ye üye ülke dışişleri bakanları, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın baskısı ile geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına katılanlar hakkında yaptırım kararı almış; kurum, firma ve şahıslar hakkında yaptırım kararı uygulanmasının önünü açmıştı.

Avrupa Birliği ayrıca, aynı gerekçe ile henüz geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye'ye aktardığı kaynaklarda kesintiye gitme, bazı sözleşmeleri askıya alma ve hava trafiği ile ilgili bir anlaşmayı da iptal etme kararı almıştı.   

Ankara ise uluslararası hukuka göre kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunduğu bölgelerde geçtiğimiz yıl doğal gaz sondaj faaliyetlerine başladı. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti de doğal gaz yataklarının araştırılması için İtalya'dan Eni, Fransa'dan Total ve ABD’li ExxonMobil isimli enerji şirketleri ile sözleşme imzalamış durumda.

Türkiye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pay verilmediği sürece, bölgede doğal gaz çıkarılmasına engel olacağını bildiriyor.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle

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