AB'den Washington'a sert "yaptırım" cevabı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Kuzey Akım 2 boru hattının yapımında yer alan şirketlere yaptırım uygulayabileceği açıklamasına Avrupa Birliği'nden (AB) sert tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'un yaptırım tehdidi altına aldığı Avrupalı şirketlerin, "yasal faaliyetlerde" bulunan firmalar olduğunu ifade etti. Borrell, ABD'nin Avrupa şirketleri ile Avrupa'nın çıkarlarını hedef alan yaptırım tehditlerinin sık sık dile getirilmesinden de "derin bir endişe" duyduğunu ifade etti.

ABD'nin bu tavrını daha önce İran, Küba ve Uluslararası Ceza Mahkemesi konuları ile Kuzey Akım 2'nin yanı sıra TürkAkım boru hattında da ortaya koyduğunu dile getiren Borrell, Avrupa Birliği'nin siyasi görüş ayrılıklarında her zaman diyaloğa açık olduğunu, ancak böyle bir diyaloğun yaptırım tehditleri altında gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

"Avrupa siyasetine Avrupa'da karar verilmeli"

Bir ülkenin kendi sınırları dışındaki konularla ilgili yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Josep Borrell, "Avrupa siyasetine üçüncü ülkeler tarafından değil, burada Avrupa'da karar verilmeli" dedi.

ABD hükümeti tarafından geçen Çarşamba günü yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattının, 2017 yılında yürürlüğe giren ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına alınacağını bildirilmişti. Söz konusu yasa, Rusya'nın yanı sıra İran ya da Kuzey Kore ile iş yapan firmalara cezai yaptırımlar uygulanmasını sağlıyor.

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ABD, Avrupa'nın kendini enerji alanında Rusya'ya bağımlı hale getireceği gerekçesiyle en başından beri karşı çıkıyor.

AFP,dpa / ET,HT

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