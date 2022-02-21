 AB′den Ukrayna′ya 1,2 milyar euroluk destek paketi | Avrupa | DW | 21.02.2022

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Avrupa

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk destek paketi

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna için öngörülen 1 milyar 200 bin euroluk kredi destek paketini onayladı. Paket iki taksit halinde ödenecek.

Ukraya ve AB bayrakları

AB dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yeni acil yardım paketine onay verdi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna için öngörülen milyarlarca euroluk acil mali yardım paketi onaylandı. Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda, Rusya'dan olası bir işgal tehdidi altında olan Ukrayna'ya yeni 1 milyar 200 bin euroluk kredi destek paketinin iki taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, bir yıllık destek paketinin koşulunun, Ukrayna'yla AB'nin üzerinde uzlaştığı yapısal siyasi önlemlerin yürürlüğe girmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilgili programının uygulanması olduğu belirtildi. Paketin ikinci kısmının ödenmesinin de IMF programının ve siyasi önlemlerin uygulanmasının sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çekildi.

AB Komisyonu'ndan gelen mali yardım önerisinin Ukrayna'nın finansal ve ekonomik istikrarını korumak adına 21 günlük hızlandırılmış süreçle onaylandığı belirtildi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Ocak ayında yaptığı açıklamada hazırladıkları hem kredi hem de hibeleri içeren 1 milyar 200 bin euroluk yeni finansal destek paketinin AB ülkeleri tarafından bir an önce onaylanmasını beklediklerini söylemişti.

Komisyon tarafından konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, Ukrayna krizinin ülkeden halihazırda önemli bir sermaye çıkışını tetiklediği belirtilerek, artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle Kiev'in uluslararası sermayeye erişimini yitirdiğine dikkat çekildi.

dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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