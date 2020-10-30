 AB′den teknoloji devlerinin hegemonyasını kırma girişimi | AVRUPA | DW | 15.12.2020

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AVRUPA

AB'den teknoloji devlerinin hegemonyasını kırma girişimi

AB; Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerini hedef alan bir tasarı paketi hazırladı. Şirketler, belirlenen rekabet kurallarını ihlal ettikleri veya kullanıcılarını korumadıkları takdirde ağır cezalar ödeyecek.

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Avrupa Komisyonu ve İngiltere; Apple, Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerini zorlayabilecek bir tasarı paketi açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir beklenen bu düzenlemesi, teknoloji devlerinin AB piyasasındaki hakimiyetini dizginlemeyi hedefliyor.

Söz konusu şirketler, AB ve İngiltere'nin ortaya koyduğu kurallara uymadıkları takdirde, yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una varan para cezaları ödeme, hatta ciddi oranda hisse satmaya zorlanma gibi risklerle karşı karşıya kalacaklar.

Düzenlemeler ne içeriyor?

Dijital Piyasalar Yasası olarak adlandırılan düzenlemelere ilişkin tasarı yasalaşırsa, örneğin büyük teknoloji şirtketleri, kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılım ve uygulamaları kaldırmalarına engel olamayacak ya da işletme statüsündeki kullanıcıların bilgilerini onlarla rekabet etmek için kullanamayacak.

Bu düzenleme ayrıca internet platformlarını yasa dışı, yanıltıcı ya da rahatsız edici içerikler konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorlayacak. Şirketler; reklamlar, arama motoru önceliklendirmesi ve tavsiyelere dair algoritmaların nasıl çalıştığı konusunda da daha şeffaf olmak zorunda kalacak.

Şirketler neye göre belirlendi?

Düzenlemeye tabi tutulacak şirketler için bazı kriterler belirlendi. Buna göre, son üç senedir Avrupa'daki yıllık cirosu 6,5 milyar euroyu bulan ya da son mali yıldaki piyasa değeri 65 milyar euroya ulaşan veya en az 45 milyon aylık kullanıcısı olan şirketler, tasarı kapsamındaki kurallara uymak zorunda olacak.

Avrupa Komisyonu'na yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu kriterlere uyan 10 şirket bulunduğunu belirtti. AFP, söz konusu şirketleri, ABD'den Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, SnapChat, Çin'den Alibaba ve Bythedance, Güney Kore'den Samsung ve Hollanda'dan Booking.com olarak sıraladı.

Google, sunulan düzenleme üzerinde etraflıca çalışacaklarını belirtti; ancak tasarının "özellikle belli şirketleri hedef almak için hazırlanmış gibi göründüğü" eleştirisini getirdi.

Hazırlanan tasarı paketi, nihai hâlini AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun yapacağı müzakerelerin ardından alacak. İngiltere de kendi uygulamalarını İngiliz parlamentosundaki tartışmalar neticesinde netleştirecek.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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