AB'den tartışmalı LGBTİ+ yasası nedeniyle Macaristan'a dava

Avrupa Birliği Komisyonu, LGBTİ+ bireylerin haklarını ihal ettiği gerekçesiyle Macaristan'ı dava etti. Komisyon cuma günü Avrupa Adalet Divanı'na dava başvurusunda bulundu.

Macaristan'da geçen yıl yürürlüğe giren yasaya görehomoseksüel ve transseksüellerle ilgili "tanıtımlar" yasaklanmıştı. Konuyla ilgili kitaplar kitapçılarda "18 yaşından küçüklere yasaktır" ibaresi ile satılabiliyor, LGBTİ+ temalı filmler televizyonun en çok izlendiği prime time sırasında yayınlanamıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yasanın AB sözleşmelerini ihal ettiğini savunuyor.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Macaristan'daki yasanın özellikle LGBTİ+ bireyler olmak üzere üzere temel hakları, AB değerlerini ve AB iç pazarına dair kuralları ihlal ettiği savunuldu. Avrupa Adalet Divanı, Komisyonu haklı bulması durumunda Macaristan'a uyulmaması durumunda para cezası ve mali yaptırımlar uygulayabilir.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu yasayı "utanç" olarak nitelendirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yasanın "homofobik" olmadığını ve "çocukları korumayı" amaçladığını savunuyor.

AB Komisyonu muhalif radyo istasyonu Klubradio'nun kapatılması gerekçesiyle de Budapeşte'yi dava ediyor. Radyonun kapatılmasını Macaristan'daki medyanın çok sesliliğine darbe olarak gören Brüksel, Haziran 2021'de konuyla ilgili bir ihlal prosedürü başlatmıştı.

AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "Dünyanın önde gelen demokrasisi olan AB'de, hiçbir özgür radyo istasyonu, ayrımcı bir idari prosedüre dayanarak yanlı gerekçelerle yayından kaldırılmamalıdır" dedi.

Macaristan, Komisyon'un Çarşamba günü sunduğu AB'de hukukun üstünlüğüne ilişkin son raporunda bir kez daha eleştirilerin hedefi olmuştu.

Brüksel ayrıca, yolsuzlukla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle Macaristan'a sağlanan AB fonlarının askıya alınmasına yol açabilecek bir ihlal prosedürünü de başlattı.

AFP / GY, EC