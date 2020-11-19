AB'den Türkiye'ye uyarı: Zaman doluyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki söyleminin AB ile arasındaki ayrılığı derinleştirdiği uyarısı yaptı.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs konusunda son dönemdeki eylem ve açıklamalarının BM kararlarıyla bağdaşmadığı ve gerilimi daha da tetiklediği görüşündeyiz" dedi.

"Türkiye'nin bu tavrının AB ile arasındaki ayrılığı daha da derinleştirdiğini anlaması gerektiği"ni söyleyen Borrell, "Arzu ettiğimiz üzere pozitif bir gündeme geri dönebilmek için Türk tarafının tavrında köklü bir değişiklik gerekmektedir" diye konuştu.

Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta kısmen yaya trafiğine açılan Maraş bölgesini Pazar günü ziyaret etmesi ve Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki devletli çözüm çağrısı yapması AB'de tepkilere yol açmıştı.

Ada'da Rumların "iktidarı ve refahı" Kıbrıslı Türkler ile eşit paylaşmak istemediklerini belirten Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası alanda Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan Güney Kıbrıs yönetimi Erdoğan'ın ziyaretini "yasa dışı" ve "eşi görülmemiş bir provokasyon" diye kınarken, Yunanistan da Erdoğan'ın ziyaretini yürürlükteki BM kararlarının doğrudan ihlali olarak nitelendirmişti.

Erdoğan Kıbrıs ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile birlikte.

Borrell'den yaptırım sinyali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda Aralık ayına kadar verilen süreyi de hatırlattı.

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmış, ancak zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Borrell, bu konuyla ilgili olarak "Zaman doluyor ve Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğine işaret ederek "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" uyarısında bulunmuştu.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe