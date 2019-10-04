AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı

AB dışişleri bakanları, Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar için yasal çerçeve üzerinde anlaştı. Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi önlemler içermesi öngörülen yaptırım listesine, yaptırım öngörülen kişilerin adları sonradan eklenecek.

Dışişleri bakanlarının açıklamasında yaptırım kararının, "Doğu Akdeniz'de yetkisiz gerçekleştirilen hidrokarbon faaliyetlerine karışan ya da bu faaliyetlerden sorumlu kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını mümkün kılacağı" kaydedildi.

"Türkiye için açık kapı bırakıldı"

Reuters haber ajansına konuşan iki AB diplomatı, yaptırım kararında açık kapı bırakılmasının Türkiye'ye yaptırımlara maruz kalmadan faaliyetlerine son vermesi için bir fırsat tanıdığına dikkat çekti. Diplomatlar, yaptırımların yürürlüğe sokulması durumunda Türk ordusu ve sondaj gemisi kaptanlarına yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlerin gündeme geleceğine işaret etti.

Bugün onaylanan yasal çerçeveden sonra bir sonraki adımın, şu an boş bulunan listeye isimler eklenmesi olacağı belirtiliyor. Sondaj çalışmalarına katılanlar ve sorumluların dışında çalışmalara mali, teknik ya da materyal destek verenlerle bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşlar da yaptırım listesine dahil edilebilecek.

AB, Türkiye'yi AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlarken Türkiye, faaliyet alanlarının kendi kıta sahanlığı ile Kıbrıslı Türklere ait bölgeleri kapsadığını savunuyor.

AB ülkeleri 9 Ekim'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle de yeni silah satışlarının durdurulması kararı almıştı.

AFP,rtr/BK,SSB

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